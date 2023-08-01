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Недавно ставшая мамой Светлана Бондарчук ответила на вопросы о суррогатном материнстве

Сегодня, 12:54
На этой неделе стало известно о пополнении в семье 54-летней Светланы Бондарчук.

Недавно ставшая мамой Светлана Бондарчук ответила на вопросы о суррогатном материнстве
Телеведущая и светская львица стала матерью в третий раз. С этим радостным событием экс-редактора журнала Hello! и ее супруга Сергея Харченко поздравляли многие поклонники, однако без комментариев хейтеров дело не обошлось.

Накануне Светлана вышла на связь с подписчиками своего блога и поблагодарила их за красивые пожелания. Она отметила, что ей было очень приятно читать добрые слова в адрес себя и своей уже большой семьи, в которой появился мальчик Петр.

Недавно ставшая мамой Светлана Бондарчук ответила на вопросы о суррогатном материнстве


«Это какой-то невероятный поток любви и добра — читаю каждый ваш комментарий и такое ощущение, что у нас какой-то общий, очень большой праздник. И это прекрасно!» — написала ведущая.

Бондарчук также не забыла и про недоброжелателей, которые оставляли множество бестактных вопросов по поводу рождения ее сына.

«И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас! Добра всем», — резюмировала многодетная мама.

Напомним, о пополнении в семье светской львицы Светланы Бондарчук и дизайнера Сергея Харченко стало известно 15 августа.

Недавно ставшая мамой Светлана Бондарчук ответила на вопросы о суррогатном материнстве


Женщина опубликовала фото с сыном, отметив, что ребенку уже полгода. У ведущей уже есть дети: 33-летний сын Сергей и 24-летняя особенная дочь Варвара, а ее нынешний супруг воспитывает 10-летнюю Юну от прошлых отношений.

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Ключевые слова: Светлана Бондарчук, Сергей Харченко, olganews

Количество просмотров: 1 716
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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