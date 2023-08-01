Недавно ставшая мамой Светлана Бондарчук ответила на вопросы о суррогатном материнстве

Телеведущая и светская львица стала матерью в третий раз. С этим радостным событием экс-редактора журнала Hello! и ее супруга Сергея Харченко поздравляли многие поклонники, однако без комментариев хейтеров дело не обошлось.Накануне Светлана вышла на связь с подписчиками своего блога и поблагодарила их за красивые пожелания. Она отметила, что ей было очень приятно читать добрые слова в адрес себя и своей уже большой семьи, в которой появился мальчик Петр.«Это какой-то невероятный поток любви и добра — читаю каждый ваш комментарий и такое ощущение, что у нас какой-то общий, очень большой праздник. И это прекрасно!» — написала ведущая.Бондарчук также не забыла и про недоброжелателей, которые оставляли множество бестактных вопросов по поводу рождения ее сына.«И все же хочу пожелать счастья и гармонии всем, кого заботит, каким образом родился Петя, как мы собираемся его растить и воспитывать. Не переживайте, с этим мы разберемся, можете просто порадоваться за нас! Добра всем», — резюмировала многодетная мама.Напомним, о пополнении в семье светской львицы Светланы Бондарчук и дизайнера Сергея Харченко стало известно 15 августа.Женщина опубликовала фото с сыном, отметив, что ребенку уже полгода. У ведущей уже есть дети: 33-летний сын Сергей и 24-летняя особенная дочь Варвара, а ее нынешний супруг воспитывает 10-летнюю Юну от прошлых отношений.