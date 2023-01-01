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Светская львица Светлана Бондарчук объявила, что снова станет невестой

Сегодня, 11:52
54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук ведет свое YouTube-шоу «Света вокруг Света».

Светская львица Светлана Бондарчук объявила, что снова станет невестой
Недавно к ней на интервью приходила теннисистка Светлана Кузнецова. В процессе разговора со спортсменкой выяснилось, что экс-жена Федора Бондарчука собирается вновь сыграть свадьбу со своим новым супругом Сергеем Харченко.

Беседа началась с того, что обе Светланы побывали на недавнем торжестве Татьяны Булановой. Как оказалось, знаменитости остались в таком восторге от праздника, что Бондарчук загорелась идеей снова стать невестой.

Светская львица Светлана Бондарчук объявила, что снова станет невестой


«Таня вышла замуж за друга моего детства, Валерия Руднева. Собственно, мы встретились на свадьбе, прекрасно провели время. И что я вам предложила? Мы с тобой договорились, нам очень понравилось, и вам надо сделать свадьбу еще раз в Питере», — рассказала Кузнецова на YouTube-шоу.

Бондарчук эту информацию подтвердила, отметив, что вторую свадьбу хотела бы провести 15 августа следующего года.

«В этом, действительно, есть такой глубокий смысл, потому что Сергей родился в Санкт-Петербурге. То есть он отсюда, я из Москвы. В столице мы уже делали свадьбу», — ответила Бондарчук.

Светская львица Светлана Бондарчук объявила, что снова станет невестой


Напомним, Светлана вышла замуж за Сергея Харченко летом 2020 года. Влюбленные расписались в кругу семьи и знаменитых друзей.

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Ключевые слова: Светлана Бондарчук, Светлана Кузнецова, Сергей Харченко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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