Светская львица Светлана Бондарчук объявила, что снова станет невестой

Недавно к ней на интервью приходила теннисистка Светлана Кузнецова. В процессе разговора со спортсменкой выяснилось, что экс-жена Федора Бондарчука собирается вновь сыграть свадьбу со своим новым супругом Сергеем Харченко.Беседа началась с того, что обе Светланы побывали на недавнем торжестве Татьяны Булановой. Как оказалось, знаменитости остались в таком восторге от праздника, что Бондарчук загорелась идеей снова стать невестой.«Таня вышла замуж за друга моего детства, Валерия Руднева. Собственно, мы встретились на свадьбе, прекрасно провели время. И что я вам предложила? Мы с тобой договорились, нам очень понравилось, и вам надо сделать свадьбу еще раз в Питере», — рассказала Кузнецова на YouTube-шоу.Бондарчук эту информацию подтвердила, отметив, что вторую свадьбу хотела бы провести 15 августа следующего года.«В этом, действительно, есть такой глубокий смысл, потому что Сергей родился в Санкт-Петербурге. То есть он отсюда, я из Москвы. В столице мы уже делали свадьбу», — ответила Бондарчук.Напомним, Светлана вышла замуж за Сергея Харченко летом 2020 года. Влюбленные расписались в кругу семьи и знаменитых друзей.