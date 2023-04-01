Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы»

Реалити-шоу будет называться «Сердце Клавы» и, как можно догадаться по названию, речь пойдет о поиске возлюбленного для 26-летней Клавдии Высоковой (настоящее имя певицы).Некоторое время назад артистка уже делилась с поклонниками, что смогла найти на передаче свою любовь. На странице в блоге девушка тогда опубликовала фото с предполагаемым возлюбленным и пообещала, что как только проект завершится, она сможет раскрыть его имя.Накануне Клавдия рассказала кое-что еще. Как оказалось, ее близкий друг и коллега по сцене Егор Крид до последнего отговаривал певицу от участия в телепроекте. Однако Высокова его не послушала и, судя по всему, правильно сделала.«Он сказал, это плохая идея, и расстроился, что я иду на проект. Егор отметил, там все не по-настоящему и надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом», — рассказала она.Несмотря на то, что Клаве пока нельзя делиться подробностями о новом возлюбленном, она уверяет фанатов, что невероятно счастлива с молодым человеком и надеется в будущем создать с ним семью.