Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы»

Сегодня, 10:36
Больше месяца назад стало известно о съемках нового телепроекта от канала «Пятница!» с участием Клавы Коки.

Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы»
Реалити-шоу будет называться «Сердце Клавы» и, как можно догадаться по названию, речь пойдет о поиске возлюбленного для 26-летней Клавдии Высоковой (настоящее имя певицы).

Некоторое время назад артистка уже делилась с поклонниками, что смогла найти на передаче свою любовь. На странице в блоге девушка тогда опубликовала фото с предполагаемым возлюбленным и пообещала, что как только проект завершится, она сможет раскрыть его имя.

Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы»


Накануне Клавдия рассказала кое-что еще. Как оказалось, ее близкий друг и коллега по сцене Егор Крид до последнего отговаривал певицу от участия в телепроекте. Однако Высокова его не послушала и, судя по всему, правильно сделала.

«Он сказал, это плохая идея, и расстроился, что я иду на проект. Егор отметил, там все не по-настоящему и надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом», — рассказала она.

Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы»


Несмотря на то, что Клаве пока нельзя делиться подробностями о новом возлюбленном, она уверяет фанатов, что невероятно счастлива с молодым человеком и надеется в будущем создать с ним семью.

← Экс-жена Александра Кержакова Милана ...

Ключевые слова: Клава Кока, Егор Крид, olganews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Клава Кока призналась, что нашла любовь на шоу «Сердце Клавы»
26-летняя Клава Кока ищет мужчину в новом шоу на телеканале «Пятница!»
Клава Кока показала архивный снимок с Егором Кридом в честь его дня рождения
Егор Крид подтвердил роман Клавы Кока и Димы Масленникова
YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом На этот раз Габар поставил новый рекорд России.
Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после Говорят, что, когда женщина расстаётся с мужчиной - ей хочется срочно поменять имидж.
Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру 69-летний эстрадный композитор и певец Игорь Крутой нечасто делится снимками со своими детьми.
Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму осенью 2020 года.
Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей Олег Абакумов, терапевт, пульмонолог и один из самых популярных российских врачей.
Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова часто выкладывает новые фото в своем блоге.
16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути Более 4 лет назад ушла из жизни популярная певица Юлия Началова.
Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике 36-летняя актриса Настасья Самбурская сейчас нежится на турецком курорте в городе Белек.
Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге Недавно в СМИ начали ходить слухи о том, что актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу.
Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы» Больше месяца назад стало известно о съемках нового телепроекта от канала «Пятница!» с участием Клавы Коки.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.