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Уже бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова высказалась о предательстве Анны Хилькевич

Сегодня, 11:57
В минувшее воскресенье на телеканале ТНТ вышел 9-й выпуск шоу «Выжить в Дубае».

Уже бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова высказалась о предательстве Анны Хилькевич
По итогам испытаний реалити покинула 25-летняя участница народной команды Ангелина Татарченкова. Фаворитка Тимура Батрутдинова дала интервью журналистам издания «Комсомольская правда» и рассказала о своих переживаниях по этому поводу.

Дело в том, что уральская красавица покинула шоу из-за испытания с Анной Хилькевич, которая, по словам «народницы» - настоящий стратег. Именно актриса подговорила других звезд голосовать против девушки. Ангелина в беседе с журналистами заверила, что не смогла бы поступить подобным образом.

Уже бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова высказалась о предательстве Анны Хилькевич


«Не в моей манере идти по головам. Если я кому-то сделаю больно, то буду прежде всего сама чувствовать боль этого человека. После проекта мы продолжаем общаться, можем списаться и обсудить какие-то темы», - рассказала Татарченкова.

Ангелина отметила, что тяжело перенесла неудачу и до последнего не хотела смотреть выпуск, в котором показали ее выбывание. При этом девушка не держит зла на Анну.

«Плакала, как в первый раз. Но я не храню обиды на людей. Тем более было бы на что обижаться», - резюмировала уже экс-участница реалити.

Уже бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова высказалась о предательстве Анны Хилькевич


Стоит отметить, что и сама Хилькевич столкнулась с критикой после того, как зрители увидели последний выпуск «Выжить в Дубае». В ответ на хейт Анна отметила, что изначально заявляла, что на проекте каждый был сам за себя, а она пришла туда за победой.

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Ключевые слова: Ангелина Татарченкова, Анна Хилькевич, Выжить в Дубае, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Уже бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова высказалась о предательстве Анны Хилькевич В минувшее воскресенье на телеканале ТНТ вышел 9-й выпуск шоу «Выжить в Дубае».
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