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Шэрон Стоун оценила: Сальма Хайек поделилась новой фотографией в купальнике

Сегодня, 13:37
56-летняя актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек сейчас отдыхает на своей родине.

Шэрон Стоун оценила: Сальма Хайек поделилась новой фотографией в купальнике
В путешествие она отправилась вместе с мужем Франсуа-Анри Пино, дочерью Валентиной и детьми бизнесмена от прошлых браков.

Шэрон Стоун оценила: Сальма Хайек поделилась новой фотографией в купальнике


Знаменитость решила немного отдохнуть на террасе и запечатлела этот момент для подписчиков своего блога. На опубликованном Сальмой снимке она позировала в черном купальнике с весьма откровенной зоной декольте. Свой образ актриса дополнила соломенной шляпкой, солнцезащитными очками и лакированными босоножками на высоком каблуке.

«Кто любит кофе?» — поинтересовалась у фолловеров Хайек.

Шэрон Стоун оценила: Сальма Хайек поделилась новой фотографией в купальнике


Мимо такого горячего фото сложно было пройти не только подписчикам Сальмы, но и ее звездным друзьям. К примеру, актриса Зои Салдана, обладающая чуть более скромными формами, написала: «Мне нужно купить себе пару таких же кофейных кружек, как у тебя». А Шэрон Стоун отметила, что Хайек - «такая же горячая, как и эта чашка кофе». К обсуждениям присоединилась и женщина-кошка Холли Берри, которая оставила под снимком Сальмы много эмодзи в виде сердечек.

← Ольга Серябкина в крошечном купальник...

Ключевые слова: Сальма Хайек, Шерон Стоун, Зои Салдана, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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