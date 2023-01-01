Шэрон Стоун оценила: Сальма Хайек поделилась новой фотографией в купальнике

В путешествие она отправилась вместе с мужем Франсуа-Анри Пино, дочерью Валентиной и детьми бизнесмена от прошлых браков.Знаменитость решила немного отдохнуть на террасе и запечатлела этот момент для подписчиков своего блога. На опубликованном Сальмой снимке она позировала в черном купальнике с весьма откровенной зоной декольте. Свой образ актриса дополнила соломенной шляпкой, солнцезащитными очками и лакированными босоножками на высоком каблуке.«Кто любит кофе?» — поинтересовалась у фолловеров Хайек.Мимо такого горячего фото сложно было пройти не только подписчикам Сальмы, но и ее звездным друзьям. К примеру, актриса Зои Салдана, обладающая чуть более скромными формами, написала: «Мне нужно купить себе пару таких же кофейных кружек, как у тебя». А Шэрон Стоун отметила, что Хайек - «такая же горячая, как и эта чашка кофе». К обсуждениям присоединилась и женщина-кошка Холли Берри, которая оставила под снимком Сальмы много эмодзи в виде сердечек.