Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале

В конце апреля у возлюбленных родился их общий сын Микаэль. Недавно новоиспеченные родители вернулись с Мальдив, куда отправились вместе с новорожденным, детьми «мажора» от прошлого брака, а также с его матерью Любовью Юрьевной.На днях Павел отвез детей обратно к бывшей жене Агате Муцениеце, а сам решил провести последние дни лета со своей нынешней избранницей. Прилучный и Брутян отправились в банный комплекс с горячей купелью. Сначала актеры окунулись в бочку, в которой плавали веточки хвои и грейпфрута.А после возлюбленные переместились в комнату отдыха. Супруги накрылись пледом, наслаждаясь компанией друг друга. Зепюр опубликовала эти фото на странице своего блога, подписав: «Настроение: лежать на сеновале».Поклонники остались под впечатлением от досуга Павла и Зепюр. Многие отметили, что Прилучный очень изменился после встречи с Брутян: «Вы, Паша, очень изменились, совсем другой человек стал. Горит от счастья», «Милейшие! Обаятельная и потрясная пара», «Какая вы прекрасная пара! Похожи даже!».