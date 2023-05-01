Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов
Слились в поцелуе: Зепюр Брутян показала кадры с Павлом Прилучным на Мальдивах
Зепюр Брутян и Павел Прилучный устроили романтическое свидание в необычном месте
Зепюр Брутян и Павел Прилучный впервые вышли на прогулку с общим сыном Микаэлем

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале

Сегодня, 13:54
35-летний актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале
В конце апреля у возлюбленных родился их общий сын Микаэль. Недавно новоиспеченные родители вернулись с Мальдив, куда отправились вместе с новорожденным, детьми «мажора» от прошлого брака, а также с его матерью Любовью Юрьевной.

На днях Павел отвез детей обратно к бывшей жене Агате Муцениеце, а сам решил провести последние дни лета со своей нынешней избранницей. Прилучный и Брутян отправились в банный комплекс с горячей купелью. Сначала актеры окунулись в бочку, в которой плавали веточки хвои и грейпфрута.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале


А после возлюбленные переместились в комнату отдыха. Супруги накрылись пледом, наслаждаясь компанией друг друга. Зепюр опубликовала эти фото на странице своего блога, подписав: «Настроение: лежать на сеновале».

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале


Поклонники остались под впечатлением от досуга Павла и Зепюр. Многие отметили, что Прилучный очень изменился после встречи с Брутян: «Вы, Паша, очень изменились, совсем другой человек стал. Горит от счастья», «Милейшие! Обаятельная и потрясная пара», «Какая вы прекрасная пара! Похожи даже!».

← Папарацци запечатлели Джастина Бибер...

Ключевые слова: Павел Прилучный, Зепюр Брутян, olganews

Количество просмотров: 260
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов
Слились в поцелуе: Зепюр Брутян показала кадры с Павлом Прилучным на Мальдивах
Зепюр Брутян и Павел Прилучный устроили романтическое свидание в необычном месте
Зепюр Брутян и Павел Прилучный впервые вышли на прогулку с общим сыном Микаэлем
Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале » Звёзды.ru {include file="engine/modules/canonical.php"}
Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале

Сегодня, 13:54
35-летний актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале
В конце апреля у возлюбленных родился их общий сын Микаэль. Недавно новоиспеченные родители вернулись с Мальдив, куда отправились вместе с новорожденным, детьми «мажора» от прошлого брака, а также с его матерью Любовью Юрьевной.

На днях Павел отвез детей обратно к бывшей жене Агате Муцениеце, а сам решил провести последние дни лета со своей нынешней избранницей. Прилучный и Брутян отправились в банный комплекс с горячей купелью. Сначала актеры окунулись в бочку, в которой плавали веточки хвои и грейпфрута.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале


А после возлюбленные переместились в комнату отдыха. Супруги накрылись пледом, наслаждаясь компанией друг друга. Зепюр опубликовала эти фото на странице своего блога, подписав: «Настроение: лежать на сеновале».

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале


Поклонники остались под впечатлением от досуга Павла и Зепюр. Многие отметили, что Прилучный очень изменился после встречи с Брутян: «Вы, Паша, очень изменились, совсем другой человек стал. Горит от счастья», «Милейшие! Обаятельная и потрясная пара», «Какая вы прекрасная пара! Похожи даже!».

← Папарацци запечатлели Джастина Бибер...

Ключевые слова: Павел Прилучный, Зепюр Брутян, olganews

Количество просмотров: 260
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов
Слились в поцелуе: Зепюр Брутян показала кадры с Павлом Прилучным на Мальдивах
Зепюр Брутян и Павел Прилучный устроили романтическое свидание в необычном месте
Зепюр Брутян и Павел Прилучный впервые вышли на прогулку с общим сыном Микаэлем
Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале 35-летний актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.
Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде 29-летний поп-певец Джастин Бибер счастлив в браке с 26-летней моделью Хейли Болдуин.
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.
Анна Седокова показала свое тело до похудения В последнее время в Сети стали чаще обычного обсуждать 40-летнюю певицу Анну Седокову.
Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже Актриса театра и кино Любовь Толкалина любит удивлять поклонников пикантными кадрами.
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа 17-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила вновь сменить имидж.
Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior 48-летняя Шарлиз Терон приняла участие в съемке для новой композиции J'adore от Christian Dior.
Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним Несколько дней назад младший сын певицы Валерии отмечал важную дату.
Олег Винник женился Весной этого года Олег Винниик, потерявший свою семью в авиакатастрофе над Синаем, сделал предложение своей девушке Анне Бакулиной.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале » Звёзды.ru
Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале

Сегодня, 13:54
35-летний актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале
В конце апреля у возлюбленных родился их общий сын Микаэль. Недавно новоиспеченные родители вернулись с Мальдив, куда отправились вместе с новорожденным, детьми «мажора» от прошлого брака, а также с его матерью Любовью Юрьевной.

На днях Павел отвез детей обратно к бывшей жене Агате Муцениеце, а сам решил провести последние дни лета со своей нынешней избранницей. Прилучный и Брутян отправились в банный комплекс с горячей купелью. Сначала актеры окунулись в бочку, в которой плавали веточки хвои и грейпфрута.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале


А после возлюбленные переместились в комнату отдыха. Супруги накрылись пледом, наслаждаясь компанией друг друга. Зепюр опубликовала эти фото на странице своего блога, подписав: «Настроение: лежать на сеновале».

Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале


Поклонники остались под впечатлением от досуга Павла и Зепюр. Многие отметили, что Прилучный очень изменился после встречи с Брутян: «Вы, Паша, очень изменились, совсем другой человек стал. Горит от счастья», «Милейшие! Обаятельная и потрясная пара», «Какая вы прекрасная пара! Похожи даже!».

← Папарацци запечатлели Джастина Бибер...

Ключевые слова: Павел Прилучный, Зепюр Брутян, olganews

Количество просмотров: 260
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов
Слились в поцелуе: Зепюр Брутян показала кадры с Павлом Прилучным на Мальдивах
Зепюр Брутян и Павел Прилучный устроили романтическое свидание в необычном месте
Зепюр Брутян и Павел Прилучный впервые вышли на прогулку с общим сыном Микаэлем
Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян хорошенько отдохнули в бане и на сеновале 35-летний актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян.
Папарацци запечатлели Джастина Бибера в нелепом наряде 29-летний поп-певец Джастин Бибер счастлив в браке с 26-летней моделью Хейли Болдуин.
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Мусульбес показала последствия нервного срыва В начале августа стало известно о расставании экс-участника «Дома-2» Романа Капаклы со своей любовницей Татьяной Мусульбес.
Анна Седокова показала свое тело до похудения В последнее время в Сети стали чаще обычного обсуждать 40-летнюю певицу Анну Седокову.
Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже Актриса театра и кино Любовь Толкалина любит удивлять поклонников пикантными кадрами.
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа 17-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила вновь сменить имидж.
Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior 48-летняя Шарлиз Терон приняла участие в съемке для новой композиции J'adore от Christian Dior.
Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним Несколько дней назад младший сын певицы Валерии отмечал важную дату.
Олег Винник женился Весной этого года Олег Винниик, потерявший свою семью в авиакатастрофе над Синаем, сделал предложение своей девушке Анне Бакулиной.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.