Девушка Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала фото в мини-платье в стиле Барби
42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой
Катерина Ковальчук отметила день рождения с Гариком Харламовым и его дочерью
Екатерина Ковальчук рассказала, чем её покорил Гарик Харламов

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой

Сегодня, 14:27
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой
Из-за чего у поклонников время от времени появляются предположения о том, что артисты расстались.

Накануне 30-летняя звезда сериала «Гусар» в очередной раз развеяла слухи о разладе с коллегой по цеху. Катерина опубликовала совместное фото с Гариком на странице в своих социальных сетях. На снимке возлюбленные позировали на платформе железнодорожного вокзала.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой


«Провожания мы не любим», — написала девушка, не уточнив при этом, кто кого провожал.

Напомним, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук познакомились три года назад во время работы над совместным проектом. У юмориста есть девятилетняя дочь Настя, которая появилась на свет в его отношениях с Кристиной Асмус.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой


В отличие от бывшего мужа, звезда сериала «Интерны» свой новый роман от публики не скрывает. Актриса счастлива с коллегой Романом Евдокимовым.

← Павел Прилучный и Зепюр Брутян хороше...

Ключевые слова: Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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Девушка Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала фото в мини-платье в стиле Барби
42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой
Катерина Ковальчук отметила день рождения с Гариком Харламовым и его дочерью
Екатерина Ковальчук рассказала, чем её покорил Гарик Харламов
Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой » Звёзды.ru {include file="engine/modules/canonical.php"}
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Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой

Сегодня, 14:27
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой
Из-за чего у поклонников время от времени появляются предположения о том, что артисты расстались.

Накануне 30-летняя звезда сериала «Гусар» в очередной раз развеяла слухи о разладе с коллегой по цеху. Катерина опубликовала совместное фото с Гариком на странице в своих социальных сетях. На снимке возлюбленные позировали на платформе железнодорожного вокзала.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой


«Провожания мы не любим», — написала девушка, не уточнив при этом, кто кого провожал.

Напомним, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук познакомились три года назад во время работы над совместным проектом. У юмориста есть девятилетняя дочь Настя, которая появилась на свет в его отношениях с Кристиной Асмус.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой


В отличие от бывшего мужа, звезда сериала «Интерны» свой новый роман от публики не скрывает. Актриса счастлива с коллегой Романом Евдокимовым.

← Павел Прилучный и Зепюр Брутян хороше...

Ключевые слова: Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Девушка Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала фото в мини-платье в стиле Барби
42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой
Катерина Ковальчук отметила день рождения с Гариком Харламовым и его дочерью
Екатерина Ковальчук рассказала, чем её покорил Гарик Харламов
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Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой » Звёзды.ru
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Добавить в закладки

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой

Сегодня, 14:27
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой
Из-за чего у поклонников время от времени появляются предположения о том, что артисты расстались.

Накануне 30-летняя звезда сериала «Гусар» в очередной раз развеяла слухи о разладе с коллегой по цеху. Катерина опубликовала совместное фото с Гариком на странице в своих социальных сетях. На снимке возлюбленные позировали на платформе железнодорожного вокзала.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой


«Провожания мы не любим», — написала девушка, не уточнив при этом, кто кого провожал.

Напомним, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук познакомились три года назад во время работы над совместным проектом. У юмориста есть девятилетняя дочь Настя, которая появилась на свет в его отношениях с Кристиной Асмус.

Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой


В отличие от бывшего мужа, звезда сериала «Интерны» свой новый роман от публики не скрывает. Актриса счастлива с коллегой Романом Евдокимовым.

← Павел Прилучный и Зепюр Брутян хороше...

Ключевые слова: Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Девушка Гарика Харламова Катерина Ковальчук опубликовала фото в мини-платье в стиле Барби
42-летний Гарик Харламов спровоцировал слухи о расставании с девушкой
Катерина Ковальчук отметила день рождения с Гариком Харламовым и его дочерью
Екатерина Ковальчук рассказала, чем её покорил Гарик Харламов
Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой Катерина Ковальчук и Гарик Харламов предпочитают не распространяться о своих отношениях.
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