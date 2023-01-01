Объятия на вокзале: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сделали совместное фото перед разлукой

Из-за чего у поклонников время от времени появляются предположения о том, что артисты расстались.Накануне 30-летняя звезда сериала «Гусар» в очередной раз развеяла слухи о разладе с коллегой по цеху. Катерина опубликовала совместное фото с Гариком на странице в своих социальных сетях. На снимке возлюбленные позировали на платформе железнодорожного вокзала.«Провожания мы не любим», — написала девушка, не уточнив при этом, кто кого провожал.Напомним, Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук познакомились три года назад во время работы над совместным проектом. У юмориста есть девятилетняя дочь Настя, которая появилась на свет в его отношениях с Кристиной Асмус.В отличие от бывшего мужа, звезда сериала «Интерны» свой новый роман от публики не скрывает. Актриса счастлива с коллегой Романом Евдокимовым.