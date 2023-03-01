Айза высказалась о Александре Петровом

Ведь до этого он четыре года состоял в отношениях со Стасей Милославской. При чем поддержали актрису, которая так и не дождалась предложения, не только поклонники, но и коллеги. На ее сторону стали Кристина Асмус, Александра Бортич и даже Айза, которая даже не знала, кто такая Милославская."Я загуглила его девушку Стасю и обалдела от того, какая она красивая. Такая утонченная, такая аристократическая внешность! Не видела ни одного фильма с ее участием, видела только какие-то фильмы Саши Петрова, но я вообще не могу воспринимать его как актера. Он внешне очень неопрятный, неприятный. В общем, я считаю, что Стася невероятна и она достойна большего", - высказалась Лилуна Ай.Кстати, говорят, что Милославская не знала о том, что ее отношения с Петровым закончены до того момента, как он не решил поделиться с поклонниками новостью о смене своего семейного положения. Но сама актриса эту ситуацию пока никак не комментировала.