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Айза высказалась о Александре Петровом

Сегодня, 13:59
После того как Александр Петров неожиданно объявил о своей женитьбе на студентке, с которой успел сходить на лишь несколько свиданий, его ожидаемо раскритиковали.

Айза высказалась о Александре Петровом
Ведь до этого он четыре года состоял в отношениях со Стасей Милославской. При чем поддержали актрису, которая так и не дождалась предложения, не только поклонники, но и коллеги. На ее сторону стали Кристина Асмус, Александра Бортич и даже Айза, которая даже не знала, кто такая Милославская.

Айза высказалась о Александре Петровом


"Я загуглила его девушку Стасю и обалдела от того, какая она красивая. Такая утонченная, такая аристократическая внешность! Не видела ни одного фильма с ее участием, видела только какие-то фильмы Саши Петрова, но я вообще не могу воспринимать его как актера. Он внешне очень неопрятный, неприятный. В общем, я считаю, что Стася невероятна и она достойна большего", - высказалась Лилуна Ай.

Айза высказалась о Александре Петровом


Кстати, говорят, что Милославская не знала о том, что ее отношения с Петровым закончены до того момента, как он не решил поделиться с поклонниками новостью о смене своего семейного положения. Но сама актриса эту ситуацию пока никак не комментировала.

Айза высказалась о Александре Петровом

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Ключевые слова: Айза Лилуна Ай, Александр Петров, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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