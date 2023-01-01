Мама Виктории Бони встревоженна из-за ее пластической операции

Многие считают, что она, в погоне за молодостью, лишь испортила свою внешность. Мама бывшей участницы "Дома-2" тоже читает, что пишут о ее дочери в сети, и некоторые высказывания заставляют ее понервничать."Мне сегодня звонила мама и сказала, что читала новости про меня. У нее так упало давление, что сердце чуть не остановилось! Вы достали уже писать всякое про мое лицо! Что меня изуродовали и прочую чушь! Понимаю, что вам надо делать новости, но не забывайте, что их читают наши родители! У меня будет шикарный результат, когда пройдет нужное время", - высказалась Боня.Кстати, недавно она решилась на еще одно преображение. Виктория сделала себе аж восемь новых пирсингов, заставив подписчиков еще больше сомневаться в ее осознанности.