Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены

Танцовщица Светлана Уразова моложе артиста почти на 30 лет, и именно с ней шансонье будто обрел вторую молодость и похудел на 18 кг. Об этом он рассказал в студии программы «Ты не поверишь!».Как оказалось, сесть на диету он решил после многочисленных упреков молодой жены. По словам певца, Светлана называла его «толстым, старым, нудным и противным». Однако Шуфутинский с трудом, но согласился с критикой супруги и теперь питается раздельно.«Сказала: ''Тебя не достаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни''», — рассказал артист, добавив, что уже сбросил 18 кг.Останавливаться на достигнутом Михаил пока не собирается. Он надеется еще понянчиться с правнуками, а может, даже еще раз стать отцом. Шуфутинский рассказал, что они с женой «работают над этим вопросом».Напомним, Светлана Уразова работала танцовщицей в коллективе артиста. По словам Михаила, он почти 25 лет добивался ее внимания, хоть и был тогда женат. Когда певец потерял жену, давняя возлюбленная его поддержала. В 2020 году пара расписалась.