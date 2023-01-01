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Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены

Сегодня, 14:02
75-летний эстрадный певец Михаил Шуфутинский три года назад женился на своей давней возлюбленной.

Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены
Танцовщица Светлана Уразова моложе артиста почти на 30 лет, и именно с ней шансонье будто обрел вторую молодость и похудел на 18 кг. Об этом он рассказал в студии программы «Ты не поверишь!».

Как оказалось, сесть на диету он решил после многочисленных упреков молодой жены. По словам певца, Светлана называла его «толстым, старым, нудным и противным». Однако Шуфутинский с трудом, но согласился с критикой супруги и теперь питается раздельно.

Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены


«Сказала: ''Тебя не достаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни''», — рассказал артист, добавив, что уже сбросил 18 кг.

Останавливаться на достигнутом Михаил пока не собирается. Он надеется еще понянчиться с правнуками, а может, даже еще раз стать отцом. Шуфутинский рассказал, что они с женой «работают над этим вопросом».

Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены


Напомним, Светлана Уразова работала танцовщицей в коллективе артиста. По словам Михаила, он почти 25 лет добивался ее внимания, хоть и был тогда женат. Когда певец потерял жену, давняя возлюбленная его поддержала. В 2020 году пара расписалась.

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Ключевые слова: Михаил Шуфутинский, Светлана Уразова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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