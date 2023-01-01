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Экс-мужа Кэти Перри комика Рассела Брэнда обвинили в домогательствах

Сегодня, 14:40
Британский стендап-комик и экс-супруг Кэти Перри Рассел Брэнд, похоже, крупно попал.

Экс-мужа Кэти Перри комика Рассела Брэнда обвинили в домогательствах
Издание The Times опубликовало материал с описанием четырех историй женщин, которые пострадали от насилия со стороны шоумена. На сайте газеты указано, что истории происходили с 2006 по 2013 года, при этом в 2010-2011 годах комик был женат на Кэти Перри.

Экс-мужа Кэти Перри комика Рассела Брэнда обвинили в домогательствах


Одна из пострадавших столкнулась с насилием буквально у стены дома Рассела в Лос-Анджелесе. Вторая жертва заявляет, что она три месяца была в отношениях с Брэндом, и, по ее словам, все это время комик физически и эмоционально над ней издевался. Примечательно, что девушке было на тот момент всего 16 лет. Еще одна женщина была из команды актера. Она не стала писать заявление, так как боялась судебных преследований. Четвертая пострадавшая также описала случаи насилия со стороны шоумена.

Разумеется, Рассел Брэнд все обвинения отрицает.

Экс-мужа Кэти Перри комика Рассела Брэнда обвинили в домогательствах


Комик уже записал видеообращение, в котором заявил о том, что все связи были по обоюдному согласию. Он также считает, что эта ситуация создана специально, чтобы нанести вред его репутации.

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Ключевые слова: Рассел Брэнд, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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