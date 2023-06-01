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Инстасамка удивила подписчиков новыми откровенными снимками

Сегодня, 12:47
23-летняя поп-певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) часто удивляет публику.

Инстасамка удивила подписчиков новыми откровенными снимками
Девушка эпатажно ведет себя на сцене и не стесняется принимать участие в откровенных съемках. Вчера, к примеру, блогерша опубликовала серию новых пикантных фотографий.

На странице своего блога Дарья выложила кадры, на которых продемонстрировала большую грудь во всей красе.

Инстасамка удивила подписчиков новыми откровенными снимками


Девушка облачилась в лонгслив с внушающим вырезом и лосины черного цвета. Разумеется, певица использовала специальные накладки на соски, чтобы уж совсем не смущать подписчиков.

Инстасамка удивила подписчиков новыми откровенными снимками


Преданные поклонники Инстасамки, конечно, ее фотосессию оценили, но недовольных на данный момент больше. Фолловеры и просто пользователи Сети считают, что снимки чрезмерно пошлые: «Вот это сиськи вывалила», «С каждым днем все хуже и хуже», «Да чего прикрыла, показывай полностью голые».

← Стася Милославская впервые прокоммен...

Ключевые слова: Инстасамка, Дарья Зотеева, olganews

Количество просмотров: 1 586
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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