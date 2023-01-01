Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном

Старшая дочь звезды, 24-летняя Мария, находится в коме поле ДТП, которое произошло в 2013 году. А 20-летний сын Петр не любит светиться в блоге знаменитой мамы. Впрочем, иногда ей удается запечатлеть моменты с наследником.Несколько дней назад Высоцкая опубликовала милый снимок с юношей. Юлию и Петра запечатлели за столиком на свежем воздухе. Телеведущая прижала сына так сильно, будто тот пытался вырваться.«Мой любимый парень», — подписала она фото.Ранее актриса рассказывала, что Петр не пошел по их с супругом стопам. Молодой человек учится в МАрхИ на архитектора.Напомним, Высоцкая родила детей от режиссера Андрея Кончаловского, с которым познакомилась в 1996 году на фестивале «Кинотавр». В 1998 году возлюбленные сыграли свадьбу.