Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном

Сегодня, 14:18
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая - дважды мама.

Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном
Старшая дочь звезды, 24-летняя Мария, находится в коме поле ДТП, которое произошло в 2013 году. А 20-летний сын Петр не любит светиться в блоге знаменитой мамы. Впрочем, иногда ей удается запечатлеть моменты с наследником.

Несколько дней назад Высоцкая опубликовала милый снимок с юношей. Юлию и Петра запечатлели за столиком на свежем воздухе. Телеведущая прижала сына так сильно, будто тот пытался вырваться.

Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном


«Мой любимый парень», — подписала она фото.

Ранее актриса рассказывала, что Петр не пошел по их с супругом стопам. Молодой человек учится в МАрхИ на архитектора.

Напомним, Высоцкая родила детей от режиссера Андрея Кончаловского, с которым познакомилась в 1996 году на фестивале «Кинотавр». В 1998 году возлюбленные сыграли свадьбу.

Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном

← Марат Башаров снова собрался жениться

Ключевые слова: Юлия Высоцкая, olganews

Количество просмотров: 2 392
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Юлия Высоцкая трогательно поздравила своего мужа Андрея Кончаловского с 86-летием (фото)
Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с 25-летием со дня встречи
Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери, которая находится в коме
Спустя 20 лет брака Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский решили обвенчаться
Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии Супермодель приняла участие в документальном проекте Apple TV+, посвящённом модельному бизнесу.
Агата Муцениеце пожаловалась на Павла Прилучного Агата Муцениеце и Павел Прилучный после развода остались не в лучших отношениях.
Слава Комиссаренко женился 38-летний Слава Комиссаренко сменил свой семейный статус.
Умер Алексей Янин 2ого сентября в сети появились новости о том, что Алексей Янин был экстренно госпитализирован и скончался в больнице не приходя в сознание.
Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая - дважды мама.
Марат Башаров снова собрался жениться Несколько дней назад 49-летний телеведущий Марат Башаров побывал в студии программы «Жизнь и судьба».
В Сети появились подробности про сбежавшего от военкомата Даню Милохина 21-летний тиктокер Даня Милохин уже больше года обитает за границей.
Инстасамка удивила подписчиков новыми откровенными снимками 23-летняя поп-певица Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) часто удивляет публику.
Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова На прошлой неделе СМИ облетела горячая новость о неожиданной женитьбе Александра Петрова.
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выложила новые фото в бикини 39-летняя бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева часто устраивает горячие фотосессии.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.