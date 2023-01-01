Юлия Высоцкая выложила редкий снимок с 20-летним сыном

Несколько дней назад Высоцкая опубликовала милый снимок с юношей. Юлию и Петра запечатлели за столиком на свежем воздухе. Телеведущая прижала сына так сильно, будто тот пытался вырваться.
«Мой любимый парень», — подписала она фото.
Ранее актриса рассказывала, что Петр не пошел по их с супругом стопам. Молодой человек учится в МАрхИ на архитектора.
Напомним, Высоцкая родила детей от режиссера Андрея Кончаловского, с которым познакомилась в 1996 году на фестивале «Кинотавр». В 1998 году возлюбленные сыграли свадьбу.