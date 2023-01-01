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Марат Башаров снова собрался жениться

Сегодня, 13:53
Несколько дней назад 49-летний телеведущий Марат Башаров побывал в студии программы «Жизнь и судьба».

Марат Башаров снова собрался жениться
В беседе с Борисом Корчевниковым он раскрыл некоторые подробности отношений со своей новой пассией - 36-летней актрисой Асей Борисовой.

Марат рассказал, что познакомился с избранницей на работе, когда случайно зашел к ней на репетицию. По словам Башарова, это была любовь с первого взгляда.

Марат Башаров снова собрался жениться


Несмотря на то, что телеведущий и актер трижды был женат, верить в настоящие чувства он не перестает. Правда, предложение руки и сердца Асе он пока не сделал, но уже думает об этом.

«Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать. Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», - пояснил Марат.

Марат Башаров снова собрался жениться


Башаров также рассказал, что Ася знает про истории с избиениями бывших жен, но он уверен, что все его проблемы с гневом остались в прошлом.

← В Сети появились подробности про сбеж...

Ключевые слова: Марат Башаров, Ася Борисова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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