Марат Башаров снова собрался жениться

В беседе с Борисом Корчевниковым он раскрыл некоторые подробности отношений со своей новой пассией - 36-летней актрисой Асей Борисовой.Марат рассказал, что познакомился с избранницей на работе, когда случайно зашел к ней на репетицию. По словам Башарова, это была любовь с первого взгляда.Несмотря на то, что телеведущий и актер трижды был женат, верить в настоящие чувства он не перестает. Правда, предложение руки и сердца Асе он пока не сделал, но уже думает об этом.«Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать. Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», - пояснил Марат.Башаров также рассказал, что Ася знает про истории с избиениями бывших жен, но он уверен, что все его проблемы с гневом остались в прошлом.