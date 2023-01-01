Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

32-летняя супруга Александра Цекало подверглась критике из-за новых пикантных фото

Сегодня, 14:27
62-летний шоумен Александр Цекало уже давно обосновался в США.

32-летняя супруга Александра Цекало подверглась критике из-за новых пикантных фото
Вместе со своей четвертой женой, 32-летней художницей Дариной Эрвин, артист ведет тихую семейную жизнь на берегу океана в Беверли-Хиллз. Молодая супруга телеведущего пленила его своим эффектным внешним видом, который часто демонстрирует и подписчикам своего блога.

Несколько дней назад девушка выложила очередные пикантные фото. На опубликованных снимках Дарина запечатлела себя в белом топе без бюстгальтера и черной облегающей юбке.

32-летняя супруга Александра Цекало подверглась критике из-за новых пикантных фото


«Когда дьявол не может дозвониться до тебя, он посылает тебе женщину-близнецы», — написала она.

32-летняя супруга Александра Цекало подверглась критике из-за новых пикантных фото


Фолловеры художницы обратили внимание на то, что ее ягодицы явно стали больше. Однако такие изменения во внешности избранницы Цекало понравились далеко не всем. Некоторые выразили свое недовольство в комментариях под снимками: «Подушку безопасности себе сделала», «Ну реально выглядит ужасно», «Кентавр».

← «Папина дочка» Екатерина Старшова рас...

Ключевые слова: Дарина Эрвин, olganews

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Молодая жена Александра Цекало отреагировала на слухи о беременности
Ждут прибавления? Жену Александра Цекало заподозрили в беременности
Дарина Эрвин побудила Александра Цекало отправиться на велопрогулку
Медовый месяц почти за миллион: Александр Цекало и его молодая супруга в Италии
Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина 19ого сентября Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет.
Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма Помимо троих детей от Софьи Заики у Константина Эрнста есть 28-летняя дочь от Анны Силюнас.
Сергей Глушко рассказал о тайной свадьбе единственного сына Архипа В Сети уже давно ходят слухи о том, что 21-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип женился.
32-летняя супруга Александра Цекало подверглась критике из-за новых пикантных фото 62-летний шоумен Александр Цекало уже давно обосновался в США.
«Папина дочка» Екатерина Старшова рассказала, как съемки в сериале повлияли на ее жизнь Несколько дней назад на телеканале СТС вышло долгожданное продолжение семейного ситкома «Папины дочки».
«Не важно, сколько людей на вас подписано, важно, сколько из них у вас покупают»: эксперт по продвижению в соцсетях Руслан Гильманов Руслан Гильманов, эксперт по продвижению и развитию в соцсетях.
Телеведущий Дмитрий Борисов возвращается на Первый канал 38-летний Дмитрий Борисов несколько лет назад стал ведущим популярного шоу «Пусть говорят».
Папарацци подловили Шэрон Стоун без макияжа и с растрепанными волосами 65-летняя американская актриса Шэрон Стоун долгое время считалась одной из самых красивых женщин Голливуда.
Любовь Успенская показала коричневые пятна на своем лице 69-летняя Любовь Успенская не стесняется открыто общаться с подписчиками своего блога.
45-летняя Любовь Толкалина опубликовала пикантный снимок из номера отеля Актриса Любовь Толкалина продолжает удивлять поклонников интригующими снимками.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.