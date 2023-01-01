32-летняя супруга Александра Цекало подверглась критике из-за новых пикантных фото

Несколько дней назад девушка выложила очередные пикантные фото. На опубликованных снимках Дарина запечатлела себя в белом топе без бюстгальтера и черной облегающей юбке.
«Когда дьявол не может дозвониться до тебя, он посылает тебе женщину-близнецы», — написала она.
Фолловеры художницы обратили внимание на то, что ее ягодицы явно стали больше. Однако такие изменения во внешности избранницы Цекало понравились далеко не всем. Некоторые выразили свое недовольство в комментариях под снимками: «Подушку безопасности себе сделала», «Ну реально выглядит ужасно», «Кентавр».