«Папина дочка» Екатерина Старшова рассказала, как съемки в сериале повлияли на ее жизнь

По словам Екатерины, которую фанаты до сих пор называют Пуговкой, избавиться от образа ей не удалось.
Зрители, кажется, навсегда заполнили ее как маленькую девочку с плюшевым медведем. И это очень расстраивает девушку.
«Думаю, это сказалось на моем желании оставить кино. Пуговкой меня называют постоянно, что тогда, что сейчас. Думаю, людям просто легче запомнить яркое прозвище, чем имя, но меня это немного обижает. Будто все, что есть во мне, это только роль в сериале. Сейчас в основном слышу от поклонников что-то вроде „Спасибо за детство!“ И это очень мило», — призналась она.
Старшова не стала строить актерскую карьеру и поступила на факультет фундаментальной медицины. Помимо прочего она занялась фигурным катанием и успела добиться успеха. Из планов на будущее у девушки - продолжать участвовать в ледовом шоу на круизном лайнере.