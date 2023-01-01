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«Папина дочка» Екатерина Старшова рассказала, как съемки в сериале повлияли на ее жизнь

Сегодня, 13:53
Несколько дней назад на телеканале СТС вышло долгожданное продолжение семейного ситкома «Папины дочки».

«Папина дочка» Екатерина Старшова рассказала, как съемки в сериале повлияли на ее жизнь
21-летняя актриса Екатерина Старшова также приняла участие в съемках и вернулась к своей роли Полины Васнецовой (Пуговки). После премьеры девушка дала интервью журналистам издания Teleprogramma.pro.

По словам Екатерины, которую фанаты до сих пор называют Пуговкой, избавиться от образа ей не удалось.

«Папина дочка» Екатерина Старшова рассказала, как съемки в сериале повлияли на ее жизнь


Зрители, кажется, навсегда заполнили ее как маленькую девочку с плюшевым медведем. И это очень расстраивает девушку.

«Думаю, это сказалось на моем желании оставить кино. Пуговкой меня называют постоянно, что тогда, что сейчас. Думаю, людям просто легче запомнить яркое прозвище, чем имя, но меня это немного обижает. Будто все, что есть во мне, это только роль в сериале. Сейчас в основном слышу от поклонников что-то вроде „Спасибо за детство!“ И это очень мило», — призналась она.

«Папина дочка» Екатерина Старшова рассказала, как съемки в сериале повлияли на ее жизнь


Старшова не стала строить актерскую карьеру и поступила на факультет фундаментальной медицины. Помимо прочего она занялась фигурным катанием и успела добиться успеха. Из планов на будущее у девушки - продолжать участвовать в ледовом шоу на круизном лайнере.

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Ключевые слова: Екатерина Старшова, Папины дочки. Новые, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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