Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

По словам Собчак, ее любовь к свободной одежде никак не связана с беременностью.
«Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти», — объяснила Ксения.
Ведущая шоу Динара Сатжан призналась, что до последнего верила в слухи о интересном положении коллеги. Перед началом интервью она даже спрашивала у членов команды Собчак о сроках ее беременности.
«Я спрашивала у ее представителя, какой срок? Он отвечал: „В смысле срок?“. Я разъяснила: „Какой у Ксении месяц беременности?“» — поделилась казахстанская телеведущая.
Напомним, у Ксении Собчак уже есть 6-летний сын Платон, которого она родила от актера Максима Виторгана. Сейчас телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, и пока общих детей у них нет.