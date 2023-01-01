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Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

Сегодня, 14:50
В Сети уже давно ходят слухи о второй беременности светской львицы и телеведущей Ксении Собчак.

Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности
41-летняя журналистка никак не комментировала домыслы общественности до недавнего времени. Пролить свет на ситуацию она решила в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show.

По словам Собчак, ее любовь к свободной одежде никак не связана с беременностью.

Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности


«Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти», — объяснила Ксения.

Ведущая шоу Динара Сатжан призналась, что до последнего верила в слухи о интересном положении коллеги. Перед началом интервью она даже спрашивала у членов команды Собчак о сроках ее беременности.

«Я спрашивала у ее представителя, какой срок? Он отвечал: „В смысле срок?“. Я разъяснила: „Какой у Ксении месяц беременности?“» — поделилась казахстанская телеведущая.

Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности


Напомним, у Ксении Собчак уже есть 6-летний сын Платон, которого она родила от актера Максима Виторгана. Сейчас телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, и пока общих детей у них нет.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Динара Сатжан, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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