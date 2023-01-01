Ксения Собчак ответила на слухи о своей второй беременности

41-летняя журналистка никак не комментировала домыслы общественности до недавнего времени. Пролить свет на ситуацию она решила в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show.По словам Собчак, ее любовь к свободной одежде никак не связана с беременностью.«Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти», — объяснила Ксения.Ведущая шоу Динара Сатжан призналась, что до последнего верила в слухи о интересном положении коллеги. Перед началом интервью она даже спрашивала у членов команды Собчак о сроках ее беременности.«Я спрашивала у ее представителя, какой срок? Он отвечал: „В смысле срок?“. Я разъяснила: „Какой у Ксении месяц беременности?“» — поделилась казахстанская телеведущая.Напомним, у Ксении Собчак уже есть 6-летний сын Платон, которого она родила от актера Максима Виторгана. Сейчас телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, и пока общих детей у них нет.