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16-летняя дочь Юлии Началовой покорила поклонников своим образом в красном костюме

Сегодня, 12:26
Весной 2019 года в возрасте 38 лет из жизни ушла популярная певица Юлия Началова.

16-летняя дочь Юлии Началовой покорила поклонников своим образом в красном костюме
У артистки осталась единственная наследница Вера Алдонина, которой сейчас уже 16 лет. Юная девушка пошла по стопам знаменитой мамы и уже покоряет сцену.

Звездная дочка унаследовала от матери не только миловидную внешность, но и вкус в одежде. Это замечают и поклонники Веры, когда та выкладывает новые фотографии в свой блог. К примеру, 2 дня назад юная девушка опубликовала серию новых снимков, на которых предстала перед подписчиками в красном укороченном костюме-двойке.

16-летняя дочь Юлии Началовой покорила поклонников своим образом в красном костюме


Начинающая певица распустила волосы и позировала у цветущей клумбы.

16-летняя дочь Юлии Началовой покорила поклонников своим образом в красном костюме


Один из фолловеров предположил, что Вера отправилась на свидание, однако, по словам самой Алдониной, снимки были сделаны после выступления.

Поклонники девушки сделали ей множество комплиментов и в очередной раз отметили ее сходство с матерью: «Всё лучшее взяла от родителей», «Мамина гордость!», «Ну какая же ты скромняжка. Оставайся всегда такой», «Наша милая, красивая, шикарная, нежная Верочка!».

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Ключевые слова: Вера Алдонина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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