16-летняя дочь Юлии Началовой покорила поклонников своим образом в красном костюме

У артистки осталась единственная наследница Вера Алдонина, которой сейчас уже 16 лет. Юная девушка пошла по стопам знаменитой мамы и уже покоряет сцену.Звездная дочка унаследовала от матери не только миловидную внешность, но и вкус в одежде. Это замечают и поклонники Веры, когда та выкладывает новые фотографии в свой блог. К примеру, 2 дня назад юная девушка опубликовала серию новых снимков, на которых предстала перед подписчиками в красном укороченном костюме-двойке.Начинающая певица распустила волосы и позировала у цветущей клумбы.Один из фолловеров предположил, что Вера отправилась на свидание, однако, по словам самой Алдониной, снимки были сделаны после выступления.Поклонники девушки сделали ей множество комплиментов и в очередной раз отметили ее сходство с матерью: «Всё лучшее взяла от родителей», «Мамина гордость!», «Ну какая же ты скромняжка. Оставайся всегда такой», «Наша милая, красивая, шикарная, нежная Верочка!».