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Мэтт Дэймон с женой Лучаной попали в объективы папарацци на отдыхе в Майями

Сегодня, 11:30
52-летний американский актер Мэтт Дэймон почти 20 лет счастлив в браке с 47-летней Лучаной Барросо.

Мэтт Дэймон с женой Лучаной попали в объективы папарацци на отдыхе в Майями
Возлюбленные стараются жить жизнью простых людей, а их отношения никогда не становились предметом скандальных обсуждений.

Несколько дней назад супруги попали в объективы папарацци во время отдыха на пляже во Флориде. Лучана была в купальнике ярко-голубого оттенка и кепке, а Мэтт в длинных плавательных шортах. Они оба выглядели подтянуто и демонстрировали нежные чувства, не обращая никакого внимания на репортеров.

Мэтт Дэймон с женой Лучаной попали в объективы папарацци на отдыхе в Майями


Снимки были опубликованы на сайте издания Daily Mail. Читатели портала принялись обсуждать фотографии и в целом отношения в паре. Многие заметили, что Мэтт постоянно влюбленно смотрел на свою избранницу: «Лучана красотка, как муж смотрит на нее!», «Красивая пара, как будто только влюбились друг в друга», «Пусть поделятся секретом стройной фигуры».

Мэтт Дэймон с женой Лучаной попали в объективы папарацци на отдыхе в Майями


Напомним, Мэтт Дэймон и Лучана Барросо познакомились в 2003 году в баре в Майами. Женщина тогда одна воспитывала дочь Алексию от прежних отношений. В браке со звездой Голливуда она родила еще трех дочерей: 17-летнюю Изабеллу, 14-летнюю Джиу и 12-летнюю Стеллу.

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Ключевые слова: Мэтт Дэймон, Лучана Барросо, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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