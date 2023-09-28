Мэтт Дэймон с женой Лучаной попали в объективы папарацци на отдыхе в Майями

Возлюбленные стараются жить жизнью простых людей, а их отношения никогда не становились предметом скандальных обсуждений.Несколько дней назад супруги попали в объективы папарацци во время отдыха на пляже во Флориде. Лучана была в купальнике ярко-голубого оттенка и кепке, а Мэтт в длинных плавательных шортах. Они оба выглядели подтянуто и демонстрировали нежные чувства, не обращая никакого внимания на репортеров.Снимки были опубликованы на сайте издания Daily Mail. Читатели портала принялись обсуждать фотографии и в целом отношения в паре. Многие заметили, что Мэтт постоянно влюбленно смотрел на свою избранницу: «Лучана красотка, как муж смотрит на нее!», «Красивая пара, как будто только влюбились друг в друга», «Пусть поделятся секретом стройной фигуры».Напомним, Мэтт Дэймон и Лучана Барросо познакомились в 2003 году в баре в Майами. Женщина тогда одна воспитывала дочь Алексию от прежних отношений. В браке со звездой Голливуда она родила еще трех дочерей: 17-летнюю Изабеллу, 14-летнюю Джиу и 12-летнюю Стеллу.