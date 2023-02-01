Ани Лорак отпраздновала юбилей на сцене Крокус Сити Холла в Москве

Правда, провести юбилей артистка решила не в кругу семьи, а на московской сцене Крокус Сити Холла. Именинница выступила с большим сольным концертом.Несмотря на скандальные проверки Лорак из-за подозрений в поддержке ВСУ, перед российским законодательством она официально чиста. Может, поэтому Ани решила отметить свой день рождения так грандиозно.В столь особенный вечер Каролину Куек (настоящее имя певицы) поддержал ее испанский бойфренд Исаак Виджраку, который опубликовал снимки с концерта на странице своего блога и трогательно обратился к возлюбленной.«Она борец за любовь... Она держит в руке единственное оружие, которое может открыть любое сердце сразу... Микрофон. С днем рождения моя любовь!», — написал мужчина.Позже Исаак выложил снимки из гримерки Каролины. На фотографиях видно, что помещение буквально усыпано роскошными цветами.Кстати, в этот вечер Лорак показала не только себя, но и вывела на сцену свою 12-летнюю дочь Софию. Девочка родилась в браке певицы с турком Муратом Налчаджиоглу.