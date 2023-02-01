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Ани Лорак отпраздновала юбилей на сцене Крокус Сити Холла в Москве

Сегодня, 11:59
27 сентября певица Ани Лорак отмечала важный праздник - день своего 45-летия.

Ани Лорак отпраздновала юбилей на сцене Крокус Сити Холла в Москве
Правда, провести юбилей артистка решила не в кругу семьи, а на московской сцене Крокус Сити Холла. Именинница выступила с большим сольным концертом.

Несмотря на скандальные проверки Лорак из-за подозрений в поддержке ВСУ, перед российским законодательством она официально чиста. Может, поэтому Ани решила отметить свой день рождения так грандиозно.

В столь особенный вечер Каролину Куек (настоящее имя певицы) поддержал ее испанский бойфренд Исаак Виджраку, который опубликовал снимки с концерта на странице своего блога и трогательно обратился к возлюбленной.

Ани Лорак отпраздновала юбилей на сцене Крокус Сити Холла в Москве


«Она борец за любовь... Она держит в руке единственное оружие, которое может открыть любое сердце сразу... Микрофон. С днем рождения моя любовь!», — написал мужчина.

Позже Исаак выложил снимки из гримерки Каролины. На фотографиях видно, что помещение буквально усыпано роскошными цветами.

Ани Лорак отпраздновала юбилей на сцене Крокус Сити Холла в Москве


Кстати, в этот вечер Лорак показала не только себя, но и вывела на сцену свою 12-летнюю дочь Софию. Девочка родилась в браке певицы с турком Муратом Налчаджиоглу.

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Ключевые слова: Ани Лорак, Исаак Виджраку, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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