Ани Лорак отпраздновала юбилей на сцене Крокус Сити Холла в Москве

Несмотря на скандальные проверки Лорак из-за подозрений в поддержке ВСУ, перед российским законодательством она официально чиста. Может, поэтому Ани решила отметить свой день рождения так грандиозно.
В столь особенный вечер Каролину Куек (настоящее имя певицы) поддержал ее испанский бойфренд Исаак Виджраку, который опубликовал снимки с концерта на странице своего блога и трогательно обратился к возлюбленной.
«Она борец за любовь... Она держит в руке единственное оружие, которое может открыть любое сердце сразу... Микрофон. С днем рождения моя любовь!», — написал мужчина.
Позже Исаак выложил снимки из гримерки Каролины. На фотографиях видно, что помещение буквально усыпано роскошными цветами.
Кстати, в этот вечер Лорак показала не только себя, но и вывела на сцену свою 12-летнюю дочь Софию. Девочка родилась в браке певицы с турком Муратом Налчаджиоглу.