Бывшая жена шоумена Тимура Родригеза выложила пикантное фото

Брак некогда возлюбленных продлился 16 лет, и за это время они успели обзавестись двумя сыновьям — Мигелем и Даниэлем. До конца не понятно, на какой же ноте супруги расстались, но, судя по социальным сетям женщины, она продолжает жить дальше.Недавно в блоге Анны появилась пикантная фотография. На снимке запечатлена девушка в прозрачном костюме, которая стоит спиной к камере.В описании экс-жена Родригеза порассуждала на тему похудения.«Пора возвращаться в свою идеальную форму. Осталось только набраться мужества. Соединимся с центром, наденем кроссы и отправимся в стратосферу», — написала она.Разумеется, подписчики Анны подумали, что это ее фотография. Однако женщина решила внести ясность и призналась, что снимок не ее. Позже Керимова разместила уже свой пикантный кадр.«Необходимо внести ясность. На предыдущей фотке не я. Но восторги лишь подтверждают правильность моего намерения. Спасибо. А это я», — прокомментировала бывшая избранница шоумена.Кстати, ранее Анна признавалась, что не воспринимает свой развод как трагедию. Женщина, уставшая слушать соболезнования, наоборот, выразила желание устроить по этому поводу праздник.