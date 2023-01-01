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Бывшая жена шоумена Тимура Родригеза выложила пикантное фото

Сегодня, 10:54
В начале осени этого года 43-летний шоумен Тимур Родригез объявил о разводе со своей женой Анной.

Бывшая жена шоумена Тимура Родригеза выложила пикантное фото
Брак некогда возлюбленных продлился 16 лет, и за это время они успели обзавестись двумя сыновьям — Мигелем и Даниэлем. До конца не понятно, на какой же ноте супруги расстались, но, судя по социальным сетям женщины, она продолжает жить дальше.

Недавно в блоге Анны появилась пикантная фотография. На снимке запечатлена девушка в прозрачном костюме, которая стоит спиной к камере.

Бывшая жена шоумена Тимура Родригеза выложила пикантное фото


В описании экс-жена Родригеза порассуждала на тему похудения.

«Пора возвращаться в свою идеальную форму. Осталось только набраться мужества. Соединимся с центром, наденем кроссы и отправимся в стратосферу», — написала она.

Разумеется, подписчики Анны подумали, что это ее фотография. Однако женщина решила внести ясность и призналась, что снимок не ее. Позже Керимова разместила уже свой пикантный кадр.

Бывшая жена шоумена Тимура Родригеза выложила пикантное фото


«Необходимо внести ясность. На предыдущей фотке не я. Но восторги лишь подтверждают правильность моего намерения. Спасибо. А это я», — прокомментировала бывшая избранница шоумена.

Кстати, ранее Анна признавалась, что не воспринимает свой развод как трагедию. Женщина, уставшая слушать соболезнования, наоборот, выразила желание устроить по этому поводу праздник.

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Ключевые слова: Анна Керимова, Тимур Родригез, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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