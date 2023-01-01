Ида Галич показала пикантные танцы на пилоне

Примеру американской певицы решила последовать и 33-летняя видеоблогерша Ида Галич, в Telegram-канале которой недавно появился новый провокационный ролик.Звезда социальных сетей продемонстрировала растяжку на пилоне. Ида была одета в «голый» наряд, состоящий из топа, шорт, черных колготок и обуви на высокой платформе.«А еще поймала себя на мысли, что мне вообще не стыдно выкладывать что-то «сырое». Мне кажется, что в этом и есть интерес моего зрителя — смотреть не на идеальную картинку, которая когда-то получится, а на путь», — подписала она кадры.Подписчики хоть и высоко оценили экстремальные танцы Иды, но все равно выразили недоумение: «Почему они все на пилон полезли? В мире острая нехватка стриптизерш или что?», «Этому можно научиться за одно занятие», «Нет здесь пластичности и грациозности».Кстати, совсем недавно Галич продемонстрировала свою фигуру после 42-дневного отказа от алкоголя и вредной пищи.Изначально блогерша брала аскезу чисто из любопытства, так как ей было интересно, как она сможет справиться с таким испытанием.