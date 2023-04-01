Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя

Стоит отметить, что помимо отказа от спиртных напитков, блогерша еще и усердно занималась спортом, совмещая это с правильным питанием.
Поэтому после завершения аскезы с гордостью продемонстрировала ее результат своим фолловерам. Ида показала изменившуюся фигуру на странице своего блога.
«Шесть недель, как я не пью. Моя аскеза закончилась. 42 дня без алкоголя прошли довольно быстро и, надо отметить, неожиданно хорошо. Стоит сказать, что никаких проблем с выпивкой у меня и не было», — рассказала она.
Блогерша призналась, что взяла аскезу чисто из любопытства, так как ей было интересно, как она сможет справиться с таким испытанием. Галич также отметила, что мысли о бокале вина появлялись у нее только первые две недели.