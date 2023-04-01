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Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя

Сегодня, 13:15
В последнее время у звезд шоу-бизнеса появился новый тренд на разнообразные аскезы.

Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя
Знаменитости отказываются от вредных привычек на определенное время, а потом с радостью делятся результатами со своими поклонниками. Так, к примеру, Ида Галич тоже решила бросить себе вызов и 42 дня не употребляла алкоголь.

Стоит отметить, что помимо отказа от спиртных напитков, блогерша еще и усердно занималась спортом, совмещая это с правильным питанием.

Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя


Поэтому после завершения аскезы с гордостью продемонстрировала ее результат своим фолловерам. Ида показала изменившуюся фигуру на странице своего блога.

Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя


«Шесть недель, как я не пью. Моя аскеза закончилась. 42 дня без алкоголя прошли довольно быстро и, надо отметить, неожиданно хорошо. Стоит сказать, что никаких проблем с выпивкой у меня и не было», — рассказала она.

Блогерша призналась, что взяла аскезу чисто из любопытства, так как ей было интересно, как она сможет справиться с таким испытанием. Галич также отметила, что мысли о бокале вина появлялись у нее только первые две недели.

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Ключевые слова: Ида Галич, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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