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Пэрис Хилтон приятно удивила поклонников своим нарядом на светском вечере

Вчера, 16:02
42-летняя светская львица Пэрис Хилтон достаточно часто посещает разнообразные звездные вечера.

Пэрис Хилтон приятно удивила поклонников своим нарядом на светском вечере
Несколько дней назад, к примеру, эффектная блондинка стала гостьей на премии Billboard Latin Music Awards. Для выхода в свет модель составила весьма откровенный образ.

Перед фотографами Пэрис позировала в мятно-зеленом платье со сверкающими деталями. Глубокое декольте спереди и пикантные вырезы сзади и по бокам выгодно подчеркнули стройную и хрупкую фигуру светской львицы. Из аксессуаров на запястьях Хилтон красовались массивные блестящие браслеты.

Пэрис Хилтон приятно удивила поклонников своим нарядом на светском вечере


Поклонники высоко оценили образ Пэрис на светском вечере и сделали множество комплиментов как самой модели, так и ее наряду: «Барби в мятном платье», «Блондинкам идет зеленый цвет», «Эффектный выход, как в старые добрые времена безбашенных вечеринок»

Пэрис Хилтон приятно удивила поклонников своим нарядом на светском вечере


Напомним, начале 2023 года жизнь Пэрис Хилтон кардинально изменилась. Светская львица вместе с мужем, 42-летнем предпринимателем Картером Реумом, стали родителями малыша, который появился на свет с помощью суррогатной матери. Возлюбленные назвали сына в честь покойного прадедушки Бэррона Хилтона.

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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