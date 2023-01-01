Пэрис Хилтон приятно удивила поклонников своим нарядом на светском вечере

Несколько дней назад, к примеру, эффектная блондинка стала гостьей на премии Billboard Latin Music Awards. Для выхода в свет модель составила весьма откровенный образ.Перед фотографами Пэрис позировала в мятно-зеленом платье со сверкающими деталями. Глубокое декольте спереди и пикантные вырезы сзади и по бокам выгодно подчеркнули стройную и хрупкую фигуру светской львицы. Из аксессуаров на запястьях Хилтон красовались массивные блестящие браслеты.Поклонники высоко оценили образ Пэрис на светском вечере и сделали множество комплиментов как самой модели, так и ее наряду: «Барби в мятном платье», «Блондинкам идет зеленый цвет», «Эффектный выход, как в старые добрые времена безбашенных вечеринок»Напомним, начале 2023 года жизнь Пэрис Хилтон кардинально изменилась. Светская львица вместе с мужем, 42-летнем предпринимателем Картером Реумом, стали родителями малыша, который появился на свет с помощью суррогатной матери. Возлюбленные назвали сына в честь покойного прадедушки Бэррона Хилтона.