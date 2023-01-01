Анна Хилькевич появилась на публике в эффектном образе без юбки

Среди звездных гостей отметилась и 36-летняя актриса Анна Хилькевич, которая удивила общественность своим откровенным образом. Звезда сериала «Универ» появилась на ковровой дорожке в облегающем наряде.Хилькевич облачилась во все черное. Корсет и леггинсы подчеркнули точеную фигуру актрисы, а сверкающее украшение с цепями и стразами на ее плечах добавило образу особой эффектности. Из дополнительных аксессуаров на Анне были браслеты и ботильоны на высоком каблуке.Фанаты артистки высоко оценили ее наряд и даже сравнили с русской Ким Кардашьян. Правда, некоторые посчитали, что Хилькевич следовало бы надеть юбку: «Юбку забыла», «Возраст уже не тот, чтобы чресла показывать», «Лучше бы юбку надела, а не бусы».Кстати, недавно мы писали, что актриса стала владелицей загородного дома, который, по слухам, стоит 40 миллионов рублей. Однако эту новость своим поклонникам рассказала вовсе не Анна, а журналисты, которые тайно сняли ее на участке. Звезда сериала «Универ» назвала эту ситуацию «лишением права на частную жизнь».