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Любовь Успенская опубликовала свое фото 32-летней давности

Вчера, 14:52
69-летняя артистка Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью и регулярно посещает косметологов.

Любовь Успенская опубликовала свое фото 32-летней давности

Разнообразные бьюти-процедуры и занятия йогой продлевают ее молодость, поэтому певица часто демонстрирует свои достоинства поклонникам.

На днях на странице в социальных сетях звезды сцены появился архивный снимок. Успенская решила напомнить фанатам, как она выглядела раньше, 32 года назад.

Любовь Успенская опубликовала свое фото 32-летней давности


Для сравнения Любовь Залмановна прикрепила и свежее фото.

Любовь Успенская опубликовала свое фото 32-летней давности


«32 года назад и сейчас. Почти не изменилась, может, даже стала еще круче», — написала она.

Поклонники Успенской высоко оценили снимок и сделали артистке массу комплиментов, отметив, что сейчас она выглядит сногсшибательно: «Были очень красивой, но стали сногсшибательной!», «Ваша фигура, ваш образ — это эталон. Такие, как вы – редкость. Восхищаемся и вами, и вашими песнями», «Вы красивая, честная и смелая».

Любовь Успенская опубликовала свое фото 32-летней давности


Стоит отметить, что Любовь всегда была откровенна с фанатами и честно признавалась, что ее внешность – это не только личные старания, но и пластические операции. К слову, именно из-за хирургических вмешательств певица сейчас находится в эпицентре скандала с Тимуром Хайдаровым. По словам артистки, врач изуродовал ее тело еще три года назад, но рассказать об этом женщина решила только сейчас.

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Ключевые слова: Любовь Успенская, olganews

Количество просмотров: 1 430
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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