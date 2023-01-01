Любовь Успенская опубликовала свое фото 32-летней давности

Разнообразные бьюти-процедуры и занятия йогой продлевают ее молодость, поэтому певица часто демонстрирует свои достоинства поклонникам.На днях на странице в социальных сетях звезды сцены появился архивный снимок. Успенская решила напомнить фанатам, как она выглядела раньше, 32 года назад.Для сравнения Любовь Залмановна прикрепила и свежее фото.«32 года назад и сейчас. Почти не изменилась, может, даже стала еще круче», — написала она.Поклонники Успенской высоко оценили снимок и сделали артистке массу комплиментов, отметив, что сейчас она выглядит сногсшибательно: «Были очень красивой, но стали сногсшибательной!», «Ваша фигура, ваш образ — это эталон. Такие, как вы – редкость. Восхищаемся и вами, и вашими песнями», «Вы красивая, честная и смелая».Стоит отметить, что Любовь всегда была откровенна с фанатами и честно признавалась, что ее внешность – это не только личные старания, но и пластические операции. К слову, именно из-за хирургических вмешательств певица сейчас находится в эпицентре скандала с Тимуром Хайдаровым. По словам артистки, врач изуродовал ее тело еще три года назад, но рассказать об этом женщина решила только сейчас.