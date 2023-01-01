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Николай Басков публично обратился к своей маме в день ее рождения (фото)

Вчера, 14:57
Вчера в семье 46-летнего «натурального блондина» Николая Баскова праздновали особенный день.

Николай Басков публично обратился к своей маме в день ее рождения (фото)
Мама артиста, Елена Николаевна, отмечала свой день рождения, ей исполнилось 68 лет. В честь этого певец публично обратился к самой главной женщине в своей жизни, а также опубликовал совместный снимок.

Николай запечатлел себя с Еленой Николаевной на фоне бассейна. Именинница, как и ее звездный сын, позировала в ярком и пестром наряде. Басков трогательно поздравил с праздником свою любимую и невероятно красивую маму.

Николай Басков публично обратился к своей маме в день ее рождения (фото)


«Будь всегда здорова и счастлива! Пусть твоя восхитительная улыбка долго-долго освещает этот мир, дарит тепло и радость всем, кто тебя окружает! Благодарю тебя за жизнь! За твою безусловную любовь! Многая лета! С днём рождения!» — подписал он снимок.

К поздравлениям Николая присоединились его коллеги и поклонники. Фолловеры артиста написали множество приятных слов Елене Николаевне в комментариях: «С днём рождения Елену Николаевну! Здоровья крепкого, долголетия, у неё прекрасный сын — замечательный, добрый человек, потрясный профессионал!», «Мама просто как студентка, невероятная», «Удивительная генетика, мама выглядит настолько молодо!».

Кстати, не так давно «натуральный блондин» рассказал о причине, по которой он не женится.

Николай Басков публично обратился к своей маме в день ее рождения (фото)


Как оказалось, артист просто хочет наслаждаться жизнью вне брака, и никаких проблем по этому поводу он не испытывает. При этом Басков отмечал, что женщины его по прежнему интересуют, однако серьезных отношений с ними он пока не планирует.

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Ключевые слова: Николай Басков, olganews

Количество просмотров: 1 469
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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