Лолита Милявская призналась, что больше не пьет во время работы

Во время ее недавнего выхода в свет журналисты решили узнать, как звезда сцены планирует справлять столь серьезный праздник. В беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!» артистка призналась, что больше не употребляет алкоголь.По словам Лолиты, она не является ярым противником спиртных напитков. Такое решение она приняла из-за того, что просто физически уже не может совмещать выпивку с работой, а пить мало она не умеет.«Решила, что сильно дам газу только после окончания съемки или концерта, когда скажут «все снято, все здорово». И честно, рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа. Вот это будет отдушина», — поделилась Лолита.Примечательно, что многие звезды шоу-бизнеса сейчас отказываются от алкоголя. В современных реалиях это называется аскезой. Так, к примеру, мы недавно писали про блогершу Иду Галич, которая 42 дня не употребляла спиртные напитки. Таким образом, девушка решила бросить вызов себе и своим силам.