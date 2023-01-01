Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Лолита Милявская призналась, что больше не пьет во время работы

Сегодня, 13:12
59-летняя певица Лолита Милявская в ноябре этого года будет отмечать свой юбилей.

Лолита Милявская призналась, что больше не пьет во время работы
Во время ее недавнего выхода в свет журналисты решили узнать, как звезда сцены планирует справлять столь серьезный праздник. В беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!» артистка призналась, что больше не употребляет алкоголь.

По словам Лолиты, она не является ярым противником спиртных напитков. Такое решение она приняла из-за того, что просто физически уже не может совмещать выпивку с работой, а пить мало она не умеет.

Лолита Милявская призналась, что больше не пьет во время работы


«Решила, что сильно дам газу только после окончания съемки или концерта, когда скажут «все снято, все здорово». И честно, рассчитываю на следующий день быть в состоянии трупа. Вот это будет отдушина», — поделилась Лолита.

Лолита Милявская призналась, что больше не пьет во время работы


Примечательно, что многие звезды шоу-бизнеса сейчас отказываются от алкоголя. В современных реалиях это называется аскезой. Так, к примеру, мы недавно писали про блогершу Иду Галич, которая 42 дня не употребляла спиртные напитки. Таким образом, девушка решила бросить вызов себе и своим силам.

← 33-летняя Татьяна Плаксина показала фи...

Ключевые слова: Лолита Милявская, olganews

Количество просмотров: 572
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя
Лолита Милявская в новогоднюю ночь и праздники планирует выступать за границей
Лолита Милявская призналась, что её тошнит от "новогодних огоньков"
Лолита Милявская рассказала про секс с мужем
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о свидании, после которого ее муж оказался в больнице 41-летняя звезда «Ворониных» Екатерина Волкова уже 13 лет счастлива в браке с танцором Андреем Карповым.
«Я долго пытался понять, что мне вообще нравится»: Мирослав Радкевич рассказал о том, как пришел в свой бизнес Сейчас Мирослав Радкевич очень востребованный специалист.
Лолита Милявская призналась, что больше не пьет во время работы 59-летняя певица Лолита Милявская в ноябре этого года будет отмечать свой юбилей.
33-летняя Татьяна Плаксина показала фигуру в эффектном наряде С каждым днем дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина становится все краше.
Настасья Самбурская назвала Бена Аффлека «алкашом в завязке» 36-летняя актриса Настасья Самбурская часто общается с поклонниками на разнообразные темы.
Уборщица украла у дочери Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой 3,5 миллиона рублей Дмитрий Назаров и Ольга Васильева уже давно перебрались во Францию.
Люся Чеботина усомнилась в правдивости романтических реалити-шоу Совсем недавно 27-летняя певица Клава Кока рассказала миру о новых отношениях.
Глюкоза вместе с детьми вернулась из Израиля 37-летняя певица Глюкоза недавно отдыхала в Израиле.
Актриса Саша Бортич и телеведущая Юля Коваль набили тату в честь друг друга Несколько дней назад телеведущая и блогер Юля Коваль праздновала свой юбилей.
Звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой приняла участие в модной съемке Недавно стало известно, что 27-летняя звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой вышла замуж.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.