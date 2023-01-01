«Я долго пытался понять, что мне вообще нравится»: Мирослав Радкевич рассказал о том, как пришел в свой бизнес

Он успешный маркетолог- практик, работает с самыми известными брендами, является действующим селлером на Wildberries и обладателем европейского диплома по кросс-маркетингу.Недавно он пообщался с журналистами и рассказал, почему выбрал маркетинг, как относится к высшему образованию и где найти баланс между креативностью и стратегическим мышлением.Жили мы в коммуналке, в Москве, с отчимом, мой биологический отец был в Беларуси, до 30 с лишним лет я его не видел. Родители очень много работали, а я в детстве доставлял им неудобства тем, что не давал отдыхать после работы, потому что нужно было делать уроки, а хотелось еще гулять, играть в компьютерные игры. Я не особо был конфликтным человеком, со всеми дружил. Работать начал в 13 лет. В школе я был хорошистом. Ходил на все олимпиады по химии, по физике, по математике. Я был хорошим мальчиком, который всё везде делал, максимально везде старался успевать и успевал ещё работать.После того как я уволился из найма, я пытался понять, что мне вообще нравится. Однажды я узнал про «автоворонки», это одно из направлений в маркетинге, когда выстраивается цепочка, по которой клиент видит рекламу, сам переходит, сам всё делает и сам всё покупает. Вот этим я начал заниматься активно, и сразу пошли клиенты. Не всё хорошо получалось, но я продолжал изучать маркетинг, полностью ушёл в направление performance, занимался кросс-маркетингом и начал выстраивать стратегии компаниям. Меня маркетинг очень сильно заряжал, и я понял, что это одно из направлений, которое всегда будет важно людям. Сначала я работал с людьми за отзывы, клиентов становилось больше, позже начали обращаться телеканалы и начали звать на разные телепередачи, связанные с маркетингом.Высшее образование — это очень интересная штука с точки зрения, во-первых, социализации. Во-вторых, с точки зрения завершения дел до конца. Если человек закончил ВУЗ, значит, с ним можно иметь дело.Инструменты в маркетинге постоянно меняются, и это нужно постоянно контролировать, постоянно быть в инфополе. Высшее образование даёт только какую-то базу, теорию, к которой дальше нужно подключать практику, работу с конкретными клиентами, продуктами, товарами, услугами. Высшее образование формирует склад ума и мышление, нежели даёт какую-то серьёзную базу для того, чтобы маркетолог был суперизвестным.Я всегда жизнь выстраивал вокруг себя с максимально практичной стороны: одежда, машина, квартира. И мне это однажды очень сильно надоело. Я начал понимать, что проживаю не свою жизнь, и в какой-то момент начал рисковать. Почти все мои результаты связаны с тем, что я принимал риски, не всегда оценивал, насколько они серьёзные. Я просто прыгал в пропасть. Во всех сферах: и маркетинг, инвестиции, и продажи, и всё остальное. Поэтому, я думаю, что меня можно 100% назвать рисковым человеком, в каком-то плане наивном, потому что я всегда надеюсь на то, что будет всё хорошо, что в любой ситуации можно найти решение.Я по натуре креативный человек, идейный, но мое прошлое и то, как я развивался, учился было больше про логику, работу с цифрами, поэтому это всё просто соединилось воедино в одном мне. Важно находить время для того, чтобы креативить, чаще всего это происходит именно тогда, когда я делюсь с кем-то информацией. У меня очень много приходит идей в этот момент, а по поводу стратегического мышления, я всегда просто задаюсь вопросом, для чего мы что-то делаем.Я всегда мечтал быть предпринимателем, жить свободным, а не работать на дядю. И в 27 лет у меня было чёткое осознание, что если не сейчас, то потом никогда. Меня это задело, и я принял решение, что ухожу из найма. Мне кажется, это было самым определяющим моментом жизни.Я люблю кататься на мотоцикле. Люблю также ездить на сноуборде, на серфе, достаточно активные виды спорта. Часто играю в настольный теннис.Я впервые с тайм-менеджментом познакомился в десятом классе. Это был тайм-менеджмент для школьников и студентов. Он мне помог научиться принимать решение. По поводу личной жизни. У меня есть один выходной. Он всегда один в неделю: либо суббота, либо воскресенье. Это то время, когда я трачу его на себя, на семью, на родных и близких, на девушку, мы гуляем, куда-то, едем, что-то делаем. Всё остальное время я посвящаю работе. Девушка, видит, что у меня по графику, у нее есть доступ к моему календарю. Она всегда знает, какие у меня планы наперёд, и она знает, на какой период времени, что можно запланировать, и это очень удобно.