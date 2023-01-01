«Я долго пытался понять, что мне вообще нравится»: Мирослав Радкевич рассказал о том, как пришел в свой бизнес

Недавно он пообщался с журналистами и рассказал, почему выбрал маркетинг, как относится к высшему образованию и где найти баланс между креативностью и стратегическим мышлением.
Расскажите о вашем детстве? Каким оно было, какими были ваши взаимоотношения с родителями и друзьями? Были ли вы отличником в школе?
Жили мы в коммуналке, в Москве, с отчимом, мой биологический отец был в Беларуси, до 30 с лишним лет я его не видел. Родители очень много работали, а я в детстве доставлял им неудобства тем, что не давал отдыхать после работы, потому что нужно было делать уроки, а хотелось еще гулять, играть в компьютерные игры. Я не особо был конфликтным человеком, со всеми дружил. Работать начал в 13 лет. В школе я был хорошистом. Ходил на все олимпиады по химии, по физике, по математике. Я был хорошим мальчиком, который всё везде делал, максимально везде старался успевать и успевал ещё работать.
Почему маркетинг? Как вы начали свою карьеру в области маркетинга?
После того как я уволился из найма, я пытался понять, что мне вообще нравится. Однажды я узнал про «автоворонки», это одно из направлений в маркетинге, когда выстраивается цепочка, по которой клиент видит рекламу, сам переходит, сам всё делает и сам всё покупает. Вот этим я начал заниматься активно, и сразу пошли клиенты. Не всё хорошо получалось, но я продолжал изучать маркетинг, полностью ушёл в направление performance, занимался кросс-маркетингом и начал выстраивать стратегии компаниям. Меня маркетинг очень сильно заряжал, и я понял, что это одно из направлений, которое всегда будет важно людям. Сначала я работал с людьми за отзывы, клиентов становилось больше, позже начали обращаться телеканалы и начали звать на разные телепередачи, связанные с маркетингом.
Нужно ли сейчас маркетологу высшее образование?
Высшее образование — это очень интересная штука с точки зрения, во-первых, социализации. Во-вторых, с точки зрения завершения дел до конца. Если человек закончил ВУЗ, значит, с ним можно иметь дело.
Инструменты в маркетинге постоянно меняются, и это нужно постоянно контролировать, постоянно быть в инфополе. Высшее образование даёт только какую-то базу, теорию, к которой дальше нужно подключать практику, работу с конкретными клиентами, продуктами, товарами, услугами. Высшее образование формирует склад ума и мышление, нежели даёт какую-то серьёзную базу для того, чтобы маркетолог был суперизвестным.
Маркетинг, инвестиции – сферы деятельности, где нельзя говорить о стабильности, можно ли вас назвать рисковым человеком?
Я всегда жизнь выстраивал вокруг себя с максимально практичной стороны: одежда, машина, квартира. И мне это однажды очень сильно надоело. Я начал понимать, что проживаю не свою жизнь, и в какой-то момент начал рисковать. Почти все мои результаты связаны с тем, что я принимал риски, не всегда оценивал, насколько они серьёзные. Я просто прыгал в пропасть. Во всех сферах: и маркетинг, инвестиции, и продажи, и всё остальное. Поэтому, я думаю, что меня можно 100% назвать рисковым человеком, в каком-то плане наивном, потому что я всегда надеюсь на то, что будет всё хорошо, что в любой ситуации можно найти решение.
Как вы находите баланс между креативностью и стратегическим мышлением в своей работе маркетолога и предпринимателя?
Я по натуре креативный человек, идейный, но мое прошлое и то, как я развивался, учился было больше про логику, работу с цифрами, поэтому это всё просто соединилось воедино в одном мне. Важно находить время для того, чтобы креативить, чаще всего это происходит именно тогда, когда я делюсь с кем-то информацией. У меня очень много приходит идей в этот момент, а по поводу стратегического мышления, я всегда просто задаюсь вопросом, для чего мы что-то делаем.
Что вы считаете главным достижением в своей жизни?
Я всегда мечтал быть предпринимателем, жить свободным, а не работать на дядю. И в 27 лет у меня было чёткое осознание, что если не сейчас, то потом никогда. Меня это задело, и я принял решение, что ухожу из найма. Мне кажется, это было самым определяющим моментом жизни.
Есть ли у вас хобби?
Я люблю кататься на мотоцикле. Люблю также ездить на сноуборде, на серфе, достаточно активные виды спорта. Часто играю в настольный теннис.
Как вы совмещаете работу и личную жизнь? Поделитесь секретами эффективного тайм-менеджмента
Я впервые с тайм-менеджментом познакомился в десятом классе. Это был тайм-менеджмент для школьников и студентов. Он мне помог научиться принимать решение. По поводу личной жизни. У меня есть один выходной. Он всегда один в неделю: либо суббота, либо воскресенье. Это то время, когда я трачу его на себя, на семью, на родных и близких, на девушку, мы гуляем, куда-то, едем, что-то делаем. Всё остальное время я посвящаю работе. Девушка, видит, что у меня по графику, у нее есть доступ к моему календарю. Она всегда знает, какие у меня планы наперёд, и она знает, на какой период времени, что можно запланировать, и это очень удобно.