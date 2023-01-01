Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»

Случилось это 21 ноября. В этот раз артист поразмышлял на тему недосягаемых девушек, которые словно магнитом притягивают к себе внимание мужчин — так и родилась композиция «Недоступна».Эта песня о трепетных минутах встречи лирического героя с таинственной незнакомкой, которая завладела всеми его мыслями и чувствами. Обольстительная красотка буквально поймала парня на крючок, а ее чары затуманили его рассудок. Пока он влюбляется в нее снова и снова, «девочка-ветер» не торопится открывать ему сердце, проявляя независимость и давая об этом понять каждым своим поступком.Но герой уверен — у него есть все шансы на счастье. Он откровенно задает страстной пассии два главных вопроса и замирает в ожидании ответа — быть может, он наконец-то услышит заветное «да»?«Ты недоступна, даже когда пьяна,Беру за руку, и черты твоего лица…А мой рассудок заполнит твоя красота,Ночью без стука, я снова влюбляюсь в тебя…».SOROKIN — популярный российский блогер с многомиллионной аудиторией, а также битбоксер, автор песен и музыкант, творчество которого заряжает аудиторию положительными эмоциями и позитивом. Ранее артист уже представил поклонникам множество запоминающихся треков и клипов — «Кареглазая», «Пинг-Понг», «Девочка-ромашка», «Пятница», «ОП!», «Читер» и многие другие.В одном из интервью SOROKIN поделился, что его песни — своего рода частушки, которые звучат по-современному и создают прекрасное настроение. По признанию исполнителя, главная его миссия — дарить улыбку миллионам слушателей и делать этот мир немного счастливее.Новый трек SOROKIN «Недоступна» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.