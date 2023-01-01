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Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»

Вчера, 16:09
В сети состоялась премьера нового трека российского блогера и музыканта SOROKIN (Никита Сорокин).

Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»
Случилось это 21 ноября. В этот раз артист поразмышлял на тему недосягаемых девушек, которые словно магнитом притягивают к себе внимание мужчин — так и родилась композиция «Недоступна».

Эта песня о трепетных минутах встречи лирического героя с таинственной незнакомкой, которая завладела всеми его мыслями и чувствами. Обольстительная красотка буквально поймала парня на крючок, а ее чары затуманили его рассудок. Пока он влюбляется в нее снова и снова, «девочка-ветер» не торопится открывать ему сердце, проявляя независимость и давая об этом понять каждым своим поступком.

Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»


Но герой уверен — у него есть все шансы на счастье. Он откровенно задает страстной пассии два главных вопроса и замирает в ожидании ответа — быть может, он наконец-то услышит заветное «да»?

«Ты недоступна, даже когда пьяна,

Беру за руку, и черты твоего лица…

А мой рассудок заполнит твоя красота,

Ночью без стука, я снова влюбляюсь в тебя…».

Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»


Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»


SOROKIN — популярный российский блогер с многомиллионной аудиторией, а также битбоксер, автор песен и музыкант, творчество которого заряжает аудиторию положительными эмоциями и позитивом. Ранее артист уже представил поклонникам множество запоминающихся треков и клипов — «Кареглазая», «Пинг-Понг», «Девочка-ромашка», «Пятница», «ОП!», «Читер» и многие другие.

Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»


В одном из интервью SOROKIN поделился, что его песни — своего рода частушки, которые звучат по-современному и создают прекрасное настроение. По признанию исполнителя, главная его миссия — дарить улыбку миллионам слушателей и делать этот мир немного счастливее.

Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»


Новый трек SOROKIN «Недоступна» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках страны.

Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»


Блогер SOROKIN (Никита Сорокин) презентовал яркий трек под названием «Недоступна»

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Ключевые слова: SOROKIN, Никита Сорокин

Количество просмотров: 1 404
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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