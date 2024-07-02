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Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE

02.07.24 / 15:01
Мероприятие прошло в жаркий первоиюльский вечер.

Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE
Звёзды собрались выяснить, кто же входит в «25 самых стильных» про версии журнала VOICE. Тут и с иголочки одетый Павел Воля, и Ида Галич со своим стилистом Олегом Горчаниным, и великолепная Юлия Пересильд, и роскошная Виктория Шелягова.

Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE


Пока лауреаты получали свои награды, а артисты пели, мы решили поискать самых стильных и в зале. И не смогли оторвать свой взгляд от звёздного психолога Юлии Хадарцевой, которая предпочла в этот вечер то самое маленькое чёрное платье, о котором говорила легендарная Коко Шанель. Волосы Юлия убрала в хвост, а дополнила образ золотыми украшениями. В общем, самого стильного психолога мы уже определили.

Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE


Также, среди звёздных гостей вечера: Soda Luv, Юлианна Караулова, Егор Крид, Елена Летучая, Akmal’, Оксана Самойлова, Карина Нигай, Карина Мурашкина и многие другие.

Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE


Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE


Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE


Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE


Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE


Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE

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Ключевые слова: Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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