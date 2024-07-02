Юлия Пересильд, Виктория Шелягова, Юлия Хадарцева и другие звёзды встретились на премии журнала VOICE

Пока лауреаты получали свои награды, а артисты пели, мы решили поискать самых стильных и в зале. И не смогли оторвать свой взгляд от звёздного психолога Юлии Хадарцевой, которая предпочла в этот вечер то самое маленькое чёрное платье, о котором говорила легендарная Коко Шанель. Волосы Юлия убрала в хвост, а дополнила образ золотыми украшениями. В общем, самого стильного психолога мы уже определили.
Также, среди звёздных гостей вечера: Soda Luv, Юлианна Караулова, Егор Крид, Елена Летучая, Akmal’, Оксана Самойлова, Карина Нигай, Карина Мурашкина и многие другие.