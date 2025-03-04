«За вклад в здоровье нации»: врач Олег Абакумов стал лауреатом государственной премии

За 12 лет своей карьеры он не только помог тысячам пациентов, но и создал целую экосистему для заботы о здоровье: клинику, витаминные комплексы, обучающие курсы. И все это было сделано ради одной цели — чтобы люди жили дольше и чувствовали себя лучше.Олег Абакумов всегда был уверен в том, что следить за своим организмом проще, чем потом разгребать последствия. В своих книгах и публичных выступления он не раз заявлял, что лучше в 20 лет проверять холестерин, чтобы в 35 не остаться без желчного пузыря, контролировать ферритин, чтобы через несколько лет не лечить гипотиреоз.- Разве не проще предупредить, чем лечить? Проще! Но большинству кажется, что если ничего не болит — значит, и делать ничего не надо. А потом — бах! — и приходится не лечиться, а спасаться, ведь болезнь уже запущена, - не раз возмущался Абакумов.Именно по этой причине Доктор Абакумов выбрал самый сложный путь — профилактику и для него это стало не просто профессиональным достижением, а личной миссией.И вот, в начале марта этого года, награда нашла своего героя. В Москве состоялось вручение премий тем, кто ежедневно делают нас здоровее, моложе и счастливее и Олег Абакумов заслуженно стал первым в номинации за развитие превентивной медицины.- Держу в руках эту статуэтку и понимаю, что для меня это не просто награда, а подтверждение того, что медицина может и должна работать не только с последствиями заболеваний, но и с их причинами. Не зря в 2024 году президент назначил это направление приоритетным. Мне важно дать каждому возможность выглядеть прекрасно и жить долго. И эта награда подтверждает, что я на правильном пути, - поделился своими эмоциями Олег.Это подтверждают и его пациенты, оставляя свои отзывы о том, что он отлично справляется со своей работой.