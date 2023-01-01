Трижды бабушка: телеведущая Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью

Ее старшая дочь, 35-летняя Анастасия, родила двух мальчиков. Ведущая программы «Доброе утро» опубликовала в блоге фото с новорожденными и рассказала о своих ощущениях в статусе многодетной бабушки.На своей странице в социальной сети Екатерина посвятила наследнице Анастасии трогательный пост.«Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!» — написала она.Напомним, старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых вот уже 10 лет живет в США вместе с супругом Петром Грищенко.В 2018 году у пары появился первый наследник, которого назвали в честь отца.