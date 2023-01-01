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Трижды бабушка: телеведущая Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью

Сегодня, 12:26
55-летняя телеведущая Екатерина Стриженова сообщила о радостном событии.

Трижды бабушка: телеведущая Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью
Ее старшая дочь, 35-летняя Анастасия, родила двух мальчиков. Ведущая программы «Доброе утро» опубликовала в блоге фото с новорожденными и рассказала о своих ощущениях в статусе многодетной бабушки.

На своей странице в социальной сети Екатерина посвятила наследнице Анастасии трогательный пост.

Трижды бабушка: телеведущая Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью


«Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!» — написала она.

Напомним, старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых вот уже 10 лет живет в США вместе с супругом Петром Грищенко.

Трижды бабушка: телеведущая Екатерина Стриженова поделилась радостной новостью


В 2018 году у пары появился первый наследник, которого назвали в честь отца.

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Ключевые слова: Екатерина Стриженова, Анастасия Стриженова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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