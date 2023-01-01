Регина Бурд родила Сергею Жукову еще одного сына

Как известно, первый раз Сергей женился в 2000 году на богатенькой дочке топ менеджера крупнейших российских автокомпаний Лене Добрындо. Она родила ему дочь Сашу, а в 2005 они уже развелись. Мама с дочкой уехали жить в США, а Сергей положил глаз на более молодую солистку группы «ВИА Сливки» Регину Бурд. Правда, тогда она звалась Мишель.В 2007 году пара поженилась и тогда же Регина взяла творческую паузу, занявшись домом. Как оказалось, вернуться в шоу-бизнес уже была не судьба.За время брака Регина родила Жукову дочь Нику и сыновей Энджея, Мирона, а сейчас и еще одного, имя которого, пока еще не известно.Накануне Сергей поделился фоточкой с комментарием, что счастье пришло к нему в пятый раз.Регина тоже отметилась в соцсетях, но её пост был более расплывчат, что сразу и не поймешь, о чем речь: «Сегодня -сладкое декабрьское морозное послевкусие от того, что всё случилось. Задуманное сбылось. И в этом счастье. Сбылось -благодаря команде, близким, людям с открытыми сердцами и волшебству, которое приближается…»Поздравляем эту семью с прибавлением!