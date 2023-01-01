Регина Бурд родила Сергею Жукову еще одного сына

В 2007 году пара поженилась и тогда же Регина взяла творческую паузу, занявшись домом. Как оказалось, вернуться в шоу-бизнес уже была не судьба.
За время брака Регина родила Жукову дочь Нику и сыновей Энджея, Мирона, а сейчас и еще одного, имя которого, пока еще не известно.
Накануне Сергей поделился фоточкой с комментарием, что счастье пришло к нему в пятый раз.
Регина тоже отметилась в соцсетях, но её пост был более расплывчат, что сразу и не поймешь, о чем речь: «Сегодня -сладкое декабрьское морозное послевкусие от того, что всё случилось. Задуманное сбылось. И в этом счастье. Сбылось -благодаря команде, близким, людям с открытыми сердцами и волшебству, которое приближается…»
Поздравляем эту семью с прибавлением!