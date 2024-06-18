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Автор курса Summer Holidays Мария Елисеева рассказала, как мотивировать ребенка учить английский летом

18.06.24 / 11:23
Традиционно лето считается сезоном отпусков, когда все думают только об отдыхе и расслаблении.

Автор курса Summer Holidays Мария Елисеева рассказала, как мотивировать ребенка учить английский летом
Но за три летних месяца можно еще и подтянуть английский не в классе за школьной партой, а в комфортной игровой форме. О том, как это сделать, рассказывает Мария Елисеева — специалист по билингвальному развитию детей, автор курса «My English baby».

Нужно ли учить английский летом

Родители школьников и детей помладше делают огромную ошибку, когда длительный перерыв в изучении английского языка. Без практики иностранная лексика и только что выученная грамматика забывается очень быстро.

«Если перерыв длинный, к 1 сентября нужно не просто повторять отдельные слова или предложения, а изучать их заново», – отмечает педагог Мария Елисеева, создатель курса «My English baby».

Чтобы сделать процесс обучения более простым и увлекательным даже за городом на дачном участке или у бабушки в деревне, на платформе курса «My English baby» появился блок «Summer Holidays». Как он работает? Можно рассмотреть на примерах.

«На нашей удобной платформе есть целый ряд роликов по различным темам. Например, есть тема бассейна, которую можно связать с глаголом swim (плавать) или с животными (animals). Слова из набора букв превращаются в живые красочные картинки. У ребенка в голове деталь за деталью складывается целая языковая карта. Она формируется без принуждения со стороны родителей или учителей, в формате легкой интерактивной игры», – поясняет Мария Елисеева.

Автор курса Summer Holidays Мария Елисеева рассказала, как мотивировать ребенка учить английский летом


Обучаемся и играем

Изучение английского в специальном летнем блоке происходит самостоятельно и зачастую не требует участия родителей. Ребенок заходит на платформу и сам выбирает нужный ролик на тему: море, бассейн или песок. Он смотрит короткое обучающее видео с новой летней лексикой и закрепляет материал мультфильмом на нужную тему.

В блоке есть не только новые слова по теме, но и обращения, предлоги, степени сравнения, вводные конструкции и времена.

Летний блок «Summer Holidays» подходит для ребят с раннего возраста (с полутора лет) до 10 лет. Его можно без проблем использовать детям, которые только начинают учить язык или уже хорошо и бегло на нем говорят. И не так важно, разговаривают ли на иностранном языке взрослые в семье или старшие братья и сестры, ученик берет лексику из красочных роликов и в посторонней помощи не нуждается.

«Меня часто спрашивают, можно ли использовать блок «Summer Holidays» детям, которые изучают английский несколько лет в школе. Безусловно, это хорошее решение. Ролики и упражнения из летнего блока, по опыту, пробуждают истинный интерес к изучению языка, который иногда утрачивается из-за школьной зубрежки. Курс помогает пополнить активный словарный запас, закрепить полученные знания заговорить на иностранном языке, воспринимать английскую речь свободно», – говорит основатель курса Мария Елисеева.

Программа курса английского год от года обновляется и регулярно пополняется новыми упражнениями, роликами. Родители, чьи дети проходят обучение на платформе, отмечают качество и атмосферу роликов. Яркие красочные видео хочется пересматривать, погружаться в новые темы и говорить на иностранном языке без стеснения.

Учите английский летом с «My English baby», делая каникулы полезными и увлекательными.

Автор курса Summer Holidays Мария Елисеева рассказала, как мотивировать ребенка учить английский летом


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Ключевые слова: Мария Елисеева

Количество просмотров: 2 002
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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