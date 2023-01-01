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Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе

Сегодня, 03:44
Новости о расставании пары появились в начале августа.

Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе
Первым о том, что звёзды, похоже, вовсе не разошлись, сообщило издание Daily Mail. На днях папарацци заметили 26-летнюю модель и бизнесвумен Кайли Дженнер у особняка 27-летнего актёра Тимоти Шаламе - она подъехала туда на своём роскошном авто Mercedes Maybach в окружении охраны. Напомним, что несколько недель назад СМИ написали о разрыве пары - актёр бросил Дженнер из-за своего насыщенного съёмочного графика.

Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе


Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе


Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе


Впервые о романе Кайли и Тимоти заговорили весной текущего года, с тех пор их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях. Но несмотря на это, многие с самого начала считали эти отношения не более чем пиаром со стороны Шаламе - якобы он намерен использовать этот "роман" для роста собственной популярности и внимания к новым фильмам. За всё время ни Тимоти, ни Кайли не давали официальных комментариев по поводу своих отношений.

Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе


Кайли Дженнер вновь видели у дома Тимоти Шаламе

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Ключевые слова: Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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