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Рита Дакота сыграла еще одну свадьбу с Федором Белогаем

Сегодня, 18:41
В мае этого года Рита Дакота вышла замуж за Федора Белогая.

Рита Дакота сыграла еще одну свадьбу с Федором Белогаем
Влюбленные скромно расписались в МФЦ, рассказывая, что пышные свадьбы у них уже были и теперь им не интересно устраивать подобные праздники. Но они вскоре супруги передумали и решили не отказывать себе в удовольствие.

Они отправились в Грузию, где обвенчались в старой православной церкви. А теперь сыграли еще одну свадьбу на Бали. Вначале Рита и Федор дали клятвы на берегу океана, а затем их благословил балийский монах Манку Джати. Жених же не смог сдержать эмоций, когда увидел невесту в платье.

Рита Дакота сыграла еще одну свадьбу с Федором Белогаем


"Никогда не думал, что я из тех мужчин, которые плачут на свадьбе. Но вы только посмотрите на эту богиню", - написал Белогай.

Рита Дакота сыграла еще одну свадьбу с Федором Белогаем


Подписчики Риты с иронией заметили, что Федор уже видел ее в белом платье в Грузии. Вечер завершился рок-концертом на крыше. Но праздники на этом не заканчиваются. Супруги еще планируют устроить вечеринку на корабле.

Рита Дакота сыграла еще одну свадьбу с Федором Белогаем

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Ключевые слова: julianews, Рита Дакота

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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