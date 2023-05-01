Рита Дакота сыграла еще одну свадьбу с Федором Белогаем

Влюбленные скромно расписались в МФЦ, рассказывая, что пышные свадьбы у них уже были и теперь им не интересно устраивать подобные праздники. Но они вскоре супруги передумали и решили не отказывать себе в удовольствие.Они отправились в Грузию, где обвенчались в старой православной церкви. А теперь сыграли еще одну свадьбу на Бали. Вначале Рита и Федор дали клятвы на берегу океана, а затем их благословил балийский монах Манку Джати. Жених же не смог сдержать эмоций, когда увидел невесту в платье."Никогда не думал, что я из тех мужчин, которые плачут на свадьбе. Но вы только посмотрите на эту богиню", - написал Белогай.Подписчики Риты с иронией заметили, что Федор уже видел ее в белом платье в Грузии. Вечер завершился рок-концертом на крыше. Но праздники на этом не заканчиваются. Супруги еще планируют устроить вечеринку на корабле.