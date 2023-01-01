Игорь Николаев госпитализирован

Причиной этому стали обострившиеся проблемы с сердцем. Зимой он уже обращался к врачам по этой же причине. Тогда музыканту было установлено два стента. По некоторым данным, за минувший год он перенес два инфаркта. Сообщается, что сейчас артисту может потребоваться более серьезное хирургическое вмешательство. Но решение об этом медики примут после тщательного обследования.Семья Николаева пока никаких комментариев о его состоянии не давала, и он сам пока не выходил на связь с поклонниками.