Семья Николаева пока никаких комментариев о его состоянии не давала, и он сам пока не выходил на связь с поклонниками.
Игорь Николаев госпитализирован
Сегодня, 19:44
63-летний Игорь Николаев попал в больницу в тяжелом состоянии и сейчас находится в палате интенсивной терапии.
Причиной этому стали обострившиеся проблемы с сердцем. Зимой он уже обращался к врачам по этой же причине. Тогда музыканту было установлено два стента. По некоторым данным, за минувший год он перенес два инфаркта. Сообщается, что сейчас артисту может потребоваться более серьезное хирургическое вмешательство. Но решение об этом медики примут после тщательного обследования.
Семья Николаева пока никаких комментариев о его состоянии не давала, и он сам пока не выходил на связь с поклонниками.
Семья Николаева пока никаких комментариев о его состоянии не давала, и он сам пока не выходил на связь с поклонниками.
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Ключевые слова: julianews, Игорь Николаев
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Количество просмотров: 767
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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