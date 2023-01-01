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В Сети появились подробности про сбежавшего от военкомата Даню Милохина

Сегодня, 13:18
21-летний тиктокер Даня Милохин уже больше года обитает за границей.

В Сети появились подробности про сбежавшего от военкомата Даню Милохина
Однако недавно молодой человек решил вернуться на родину и сразу же угодил в неприятную историю. В СМИ появилась информация, что якобы военкомат объявил его в розыск.

Буквально на следующий день Милохин ретировался обратно в жаркий Дубай и начал публиковать посты о своих правах и обязанностях. Даня также рассказал, что в Москве у него было свидание, которое прошло «замечательно».

В Сети появились подробности про сбежавшего от военкомата Даню Милохина


Впрочем, журналисты сразу же связались с приемным отцом тиктокера и расспросили его о сложившейся ситуации. Дмитрий Тюленев информацию о призыве сына в армию не подтвердил.

«Объявление в розыск, думаю, не соответствует действительности. По крайней мере, ни повестки, ни звонка из военкомата не было», - рассказал мужчина.

В Сети появились подробности про сбежавшего от военкомата Даню Милохина


Кроме того, по данным онлайн-базы МВД России, Даня Милохин не находится в федеральном розыске. Представители учреждения никакой информацией об этом не располагают.

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Ключевые слова: Даня Милохин, olganews

Количество просмотров: 1 586
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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