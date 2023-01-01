Экс-девушка Антона Гусева Яна Герштейн высказалась о разрыве с ним

Он и его избранница Яна Герштейн приняли решение расстаться. Для девушки это стало настоящей трагедией, о которой она откровенно рассказала подписчикам своего блога.34-летняя стилистка по волосам из Екатеринбурга призналась, что роману с дважды разведенным Гусевым пришел «конец». Яна поблагодарила Антона за опыт, однако слез ей сдержать не удалось.«Ну и утро выдалось. Не хочу делать вид, что у меня всё отлично. Мне нужно принять ситуацию. Это временные трудности. Хотела сказать вам спасибо за слова поддержки», — высказалась девушка.Поклонники пары считают, что расставание случилось из-за нового увлечения Гусева.Однако сама Яна эту информацию опровергает. Впрочем, как и Антон, который после разрыва все свободное время посвящает сыну Даниэлю, который родился в его отношениях с Евгенией Феофилактовой.