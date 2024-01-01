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Предприниматель Дмитрий Ковпак: «Современные маркетплейсы предоставляют широкие возможности для развития бизнеса»

Сегодня, 14:48
Электронная коммерция сегодня набирает поистине глобальные обороты.

Предприниматель Дмитрий Ковпак: «Современные маркетплейсы предоставляют широкие возможности для развития бизнеса»
Перед российскими предпринимателями открываются зарубежные рынки, которые еще недавно были недоступны или недооценены. При грамотном подходе к организации бизнеса обороты могут достигать сотен миллионов рублей в месяц. Но многим селлерам не хватает специализированных знаний и навыков для реализации возможностей.

Понимая эту проблему, Дмитрий Ковпак — российский предприниматель, эксперт по торговле с Китаем, спикер крупнейшей конференции по маркетплейсам MPSTATS, основал первый акселератор для продавцов на маркетплейсах. Он также является счастливым мужем и отцом четверых детей, ведет активную социальную деятельность.

Предприниматель Дмитрий Ковпак: «Современные маркетплейсы предоставляют широкие возможности для развития бизнеса»


Роль акселератора в масштабировании бизнеса на маркетплейсах

Акселератор — платформа, с помощью которой селлеры могут получить недостающие для масштабирования бизнеса знания и навыки. «Слабые стороны» чаще всего выявляются у новичков, которые делают первые шаги на рынке. Например, они не всегда понимают, как продвигать карточки в топ, привлекать инвестиции, выбирать товары для расширения ассортимента и другое.

На обучающей программе они получают актуальную информацию от приглашенных экспертов, спикеров, среди которых владельцы больших магазинов, действующие селлеры с многомиллионными оборотами. Пройдя акселератор, участники имеют пошаговый план действий, финансовую стратегию, возможность презентовать свой проект представителям фондов и частным инвесторам.

«Это уникальная методология, позволяющая 9 из 10 участников кратно увеличить прибыль и товарооборот благодаря знаниям и навыкам, применимым на любом маркетплейсе», — рассказывает предприниматель Дмитрий Ковпак.

Предприниматель Дмитрий Ковпак: «Современные маркетплейсы предоставляют широкие возможности для развития бизнеса»


Тренды и перспективы развития на маркетплейсах

Сфера маркетплейсов продолжает стремительно развиваться и изменяться. Вот несколько ключевых трендов, которые будут актуальны в ближайшее время:

• Маркетплейсы скупают весь трафик: если продавец не работает с ними, он теряет значительную часть потенциальных покупателей, так как интернет-площадки активно привлекают и удерживают их.
• Расширение географии: маркетплейсы позволяют предпринимателям выходить на новые рынки. Это возможность продавать товары не только в своей стране, но и в соседние, например, в Китай.
• Появление маркетплейсов готовых бизнесов: можно будет купить полностью настроенный и работающий магазин с поставщиками, менеджерами и налаженными процессами. Это станет альтернативой традиционным франшизам.
• Финансовая устойчивость и подсчеты: маркетплейсы становятся все более требовательными к точным расчетам всех показателей: от уровня оценки до расходов на рекламу и оборачиваемость товаров. Те, кто игнорируют это, рискуют столкнуться с кассовыми разрывами и проблемами.

«Чтобы соответствовать новым требованиям и возможностям, селлерам необходимо регулярно получать актуальную бизнес-информацию, новые знания и навыки и сразу же внедрять их в свою структуру. Только в этом случае удается не терять позиции и наращивать товарооборот», — рассказывает основатель первого акселератора для продавцов на маркетплейсах Дмитрий Ковпак.

Предпринимательство и социальная ответственность

Предприниматели играют ключевую роль в развитии общества. Создавая рабочие места, уплачивая налоги и поддерживая благотворительные инициативы, они вносят значительный вклад в общественное благосостояние.

Дмитрий Ковпак подает участникам акселератора, предпринимателям положительный пример социальной активности. Он заключил с фондом «Красивые дети в красивом мире», помогающим детям с врожденными челюстно-лицевыми нарушениями, договор, согласно которому организации будет поступать 1% от дохода компании.

«В будущем мы планируем расширять социальную деятельность поддержкой других благотворительных проектов, направленных на улучшение жизни общества», — уверен предприниматель Дмитрий Ковпак.

Предприниматель Дмитрий Ковпак: «Современные маркетплейсы предоставляют широкие возможности для развития бизнеса»

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Ключевые слова: Дмитрий Ковпак

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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