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Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о свидании, после которого ее муж оказался в больнице

Сегодня, 13:41
41-летняя звезда «Ворониных» Екатерина Волкова уже 13 лет счастлива в браке с танцором Андреем Карповым.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о свидании, после которого ее муж оказался в больнице
И поскольку срок уже достаточно серьезный, супруги решили как-то разнообразить свои отношения, поэтому раз в неделю устраивают себе совместные вылазки, как романтические, так и не очень. Так, к примеру, актриса пригласила возлюбленного на свидание в стоматологическую клинику.

Екатерина рассказала подписчикам своего блога, что Андрею удалили зуб мудрости. После того, как они вернулись домой, ее супруг сразу же лег спать. Однако утром мужчина почувствовал головокружение, на которое не сразу обратил внимание.

«Андрей пошел в туалет с утра и упал в обморок. Падая, он снес полванной и рассек подбородок. Приехали зашивать», — рассказала актриса.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о свидании, после которого ее муж оказался в больнице


В больнице супругам пришлось раскошелиться на серьезную сумму - 44 900 рублей.

«Какой итог у этой истории? Не жили хорошо, нечего и начинать. Чего нам эти романтики сдались?» — иронично подытожила Екатерина.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о свидании, после которого ее муж оказался в больнице


Напомним, Екатерина Волкова и Андрей Карпов поженились в 2010 году. Спустя год на свет появилась наследница, которую возлюбленные назвали Елизаветой.

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Ключевые слова: Екатерина Волкова, Андрей Карпов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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