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"Могу позволить?": Ксения Бородина предстала в притягательном платье со шнуровкой

08.02.24 / 22:32
Известная ведущая Ксения Бородина знатная модница. Она обожает красоваться перед зеркалом и не упускает момента принять эффектную позу.

"Могу позволить?": Ксения Бородина предстала в притягательном платье со шнуровкой
Ну, а новый стилист Ксении Алеко Надирян периодически привозит своей клиентке новые наряды. Сегодня Бородина примерила элегантный look, состоящий из пальто и короткого платья, главным элементом которого была шнуровка, придающая наряду сексуальности.

Образ был дополнен высокими сапогами и солнцезащитными очками.

"Могу позволить?": Ксения Бородина предстала в притягательном платье со шнуровкой


Сама Ксения охарактеризовала свой внешний вид так:

"Мне скоро будет 41 год. Не знаю, насколько я могу себе это позволить? Пусть скажет зритель. Но образ просто невероятный. Хочется говорить по-французски, пойти на какое-нибудь мероприятие. Если бы было только платье, это было бы слишком откровенно и очень вызывающе. А пальто придает скрытой сексуальности этому образу".

Фолловеры отметили, что чёрный, как всегда, стройнит. Ну, а такой стиль Бородиной очень даже к лицу.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 4 472
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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