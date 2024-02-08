"Могу позволить?": Ксения Бородина предстала в притягательном платье со шнуровкой

Образ был дополнен высокими сапогами и солнцезащитными очками.
Сама Ксения охарактеризовала свой внешний вид так:
"Мне скоро будет 41 год. Не знаю, насколько я могу себе это позволить? Пусть скажет зритель. Но образ просто невероятный. Хочется говорить по-французски, пойти на какое-нибудь мероприятие. Если бы было только платье, это было бы слишком откровенно и очень вызывающе. А пальто придает скрытой сексуальности этому образу".
Фолловеры отметили, что чёрный, как всегда, стройнит. Ну, а такой стиль Бородиной очень даже к лицу.