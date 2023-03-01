Принц Гарри не останется на концерт в честь коронации Карла III

В итоге Гарри заявил, что приедет сам, а его супруга вместе с детьми останется в США. А теперь выяснилось, что визит принца на родину будет весьма коротким. Он собирается пробыть в Британии несколько часов, а затем вернуться к семье, не оставшись на праздничный концерт. Вероятно, причина такого решения в том, что в этот день его сыну исполнится четыре года.
"После долгих разговоров Гарри сказал, что вернется на коронацию короля, но это будет лишь мимолетный визит. Организаторам сказали, что Гарри не будет присутствовать на концерте с остальной королевской семьей, что является большим позором, поскольку это будет такое захватывающее событие", - заявил источник близкий ко двору.