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Принц Гарри не останется на концерт в честь коронации Карла III

Вчера, 21:16
Супруги долго тянули с ответом.

Принц Гарри не останется на концерт в честь коронации Карла III
Принц Гарри и Меган Маркл долго не давали ответа, прибудут ли они в мае на коронацию Карла III. Супруги выставили ряд условий, при исполнении которых, согласились бы приехать в Лондон. Вначале Гарри хотел, чтобы его брат и отец принесли Меган извинения за свои прошлые поступки, но те отказались. Потом они заявили, что хотят стоять на балконе во время церемонии вместе с остальными членами королевской семьи. А там позволено находиться только тем, кто исполняет королевские обязанности.

Принц Гарри не останется на концерт в честь коронации Карла III


В итоге Гарри заявил, что приедет сам, а его супруга вместе с детьми останется в США. А теперь выяснилось, что визит принца на родину будет весьма коротким. Он собирается пробыть в Британии несколько часов, а затем вернуться к семье, не оставшись на праздничный концерт. Вероятно, причина такого решения в том, что в этот день его сыну исполнится четыре года.

Принц Гарри не останется на концерт в честь коронации Карла III


"После долгих разговоров Гарри сказал, что вернется на коронацию короля, но это будет лишь мимолетный визит. Организаторам сказали, что Гарри не будет присутствовать на концерте с остальной королевской семьей, что является большим позором, поскольку это будет такое захватывающее событие", - заявил источник близкий ко двору.

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Ключевые слова: julianews, принц Гарри

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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