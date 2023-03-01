Принц Гарри не останется на концерт в честь коронации Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл долго не давали ответа, прибудут ли они в мае на коронацию Карла III. Супруги выставили ряд условий, при исполнении которых, согласились бы приехать в Лондон. Вначале Гарри хотел, чтобы его брат и отец принесли Меган извинения за свои прошлые поступки, но те отказались. Потом они заявили, что хотят стоять на балконе во время церемонии вместе с остальными членами королевской семьи. А там позволено находиться только тем, кто исполняет королевские обязанности.В итоге Гарри заявил, что приедет сам, а его супруга вместе с детьми останется в США. А теперь выяснилось, что визит принца на родину будет весьма коротким. Он собирается пробыть в Британии несколько часов, а затем вернуться к семье, не оставшись на праздничный концерт. Вероятно, причина такого решения в том, что в этот день его сыну исполнится четыре года."После долгих разговоров Гарри сказал, что вернется на коронацию короля, но это будет лишь мимолетный визит. Организаторам сказали, что Гарри не будет присутствовать на концерте с остальной королевской семьей, что является большим позором, поскольку это будет такое захватывающее событие", - заявил источник близкий ко двору.