Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Мать Алексея Янина рассказала о его состоянии

Сегодня, 16:09
Актер страдает от последствий инсульта.

Мать Алексея Янина рассказала о его состоянии
В 2015 году Алексей Янин перенес инсульт и с тех пор его жизнь разделилась на "до" и "после".

Мать Алексея Янина рассказала о его состоянии


Тогда актер находился на пике популярности. Он много снимался в кино и играл в театре. Частые перелеты, недосып и накопленная усталость сказались на его здоровье. Когда его самочувствие резко ухудшилось, медики госпитализировали Алексея, но сразу не провели ему операцию. Есть предположения, что именно эта заминка стала причиной его нынешнего состояния. После хирургического вмешательства Янина впал в кому на два месяца. Тогда его семья вообще не знала, удастся ли ему выжить. Впоследствие Алексей оказался парализован, и следующие полтора года он не мог самостоятельно двигаться и говорить.

Мать Алексея Янина рассказала о его состоянии


Семья актера приложила огромные усилия для его восстановления. Сейчас 40-летний мужчина прикован к инвалидному креслу, но может удержать в руке стакан и пытается вставать. Алексей периодически проходит реабилитацию в специализированных центрах, но его семья уже не может себе их позволить.
"Услуги стоят от 600 тысяч до миллиона. Это уже не для нас. В этом году квот не было никаких, хотя мы писали заявление. Фонд "Артист" обещает помочь, не отказывает", - рассказала Ольга Янина в программе "Малахов".

← Отец Елены Блиновской заявил, что у не...

Ключевые слова: julianews, Алексей Янин

Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Жена Алексея Янина сообщила о его самочувствии после комы
Алексей Воробьев вспомнил, как перенес инсульт
Алексей Янин
Алексей Гаврилов рассказал, что его жена потеряла ребенка
Мать Алексея Янина рассказала о его состоянии Актер страдает от последствий инсульта.
Отец Елены Блиновской заявил, что у нее нет средств погасить задолженность по налогам Елена находится в подавленном состоянии.
Бритни Спирс больше года не видела своих сыновей В жизни певицы не все гладко.
Настасья Самбурская вернулась в Москву после отдыха на Бали и рассказала о странностях Однако подписчиков волновал лишь размер ее губ.
22-летняя дочь Веры Брежневой показала, как изменилась ее фигура Соня Киперман позировала в бикини.
Наташа Королева призналась, что Юдашкин часто отказывался шить ей сценические наряды Артистка рассказала об этом в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Данила Козловский сообщил поклонникам, что решил уйти в отпуск до конца 2023 года Актер покинул Россию.
Старшего сына Натальи Водяновой заметили на премьере фильма в компании возлюбленной Молодые люди прошлись по красной дорожке на мероприятии в Риме.
Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото Старшей наследнице шоумена исполнилось 15 лет.
Сэм Асгари съехал из дома Бритни Спирс Семейное счастье было недолгим.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.