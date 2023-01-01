Мать Алексея Янина рассказала о его состоянии

В 2015 году Алексей Янин перенес инсульт и с тех пор его жизнь разделилась на "до" и "после".Тогда актер находился на пике популярности. Он много снимался в кино и играл в театре. Частые перелеты, недосып и накопленная усталость сказались на его здоровье. Когда его самочувствие резко ухудшилось, медики госпитализировали Алексея, но сразу не провели ему операцию. Есть предположения, что именно эта заминка стала причиной его нынешнего состояния. После хирургического вмешательства Янина впал в кому на два месяца. Тогда его семья вообще не знала, удастся ли ему выжить. Впоследствие Алексей оказался парализован, и следующие полтора года он не мог самостоятельно двигаться и говорить.Семья актера приложила огромные усилия для его восстановления. Сейчас 40-летний мужчина прикован к инвалидному креслу, но может удержать в руке стакан и пытается вставать. Алексей периодически проходит реабилитацию в специализированных центрах, но его семья уже не может себе их позволить."Услуги стоят от 600 тысяч до миллиона. Это уже не для нас. В этом году квот не было никаких, хотя мы писали заявление. Фонд "Артист" обещает помочь, не отказывает", - рассказала Ольга Янина в программе "Малахов".