Мать Алеси Кафельниковой поведала, почему высказалась о Георгие Петришине

Несколько дней назад Мария Кафельникова написала пост в запрещенной социальной сети, который вызвал широкий общественный резонанс. Женщина заявила, что супруг Алеси записывает на нее компрометирующие видео и отправляет каким-то людям. Она назвала Георгия Петришина жестоким человекам и сообщила, что хочет защитить дочь от него. Поклонников модели взволновало это заявление, и они призвали ее спасти.После этого Алеся опубликовала фото с супругом, написав, что она любит свою мать и беспокоится о ней. Петришин же дал комментарий нескольким СМИ, где намекнул на наличие у Марии проблем с ментальным здоровьем. Он признает, что у них с Алесей случаются ссоры, но ничего выходящего за рамки.Мария тоже прокомментировала вызванную ей шумиху. Как оказалось, женщина не планировала делать никаких заявлений, вышло это случайно."Душа и неведомая сила просто сподвигла выставить эту заметку в свои соцсети как продолжение цикла дневника-размышления. Только потом я увидела, что там оказались некоторые детали, важные для моего дневника ощущений и чувств, но не совсем этичные для публичного поста. Но мироздание допустило это, и пусть так останется", - написала Мария.