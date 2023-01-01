Мать Алеси Кафельниковой поведала, почему высказалась о Георгие Петришине

После этого Алеся опубликовала фото с супругом, написав, что она любит свою мать и беспокоится о ней. Петришин же дал комментарий нескольким СМИ, где намекнул на наличие у Марии проблем с ментальным здоровьем. Он признает, что у них с Алесей случаются ссоры, но ничего выходящего за рамки.
Мария тоже прокомментировала вызванную ей шумиху. Как оказалось, женщина не планировала делать никаких заявлений, вышло это случайно.
"Душа и неведомая сила просто сподвигла выставить эту заметку в свои соцсети как продолжение цикла дневника-размышления. Только потом я увидела, что там оказались некоторые детали, важные для моего дневника ощущений и чувств, но не совсем этичные для публичного поста. Но мироздание допустило это, и пусть так останется", - написала Мария.