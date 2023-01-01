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Мать Алеси Кафельниковой поведала, почему высказалась о Георгие Петришине

Вчера, 15:56
Поклонники модели беспокоятся о ней.

Мать Алеси Кафельниковой поведала, почему высказалась о Георгие Петришине
Несколько дней назад Мария Кафельникова написала пост в запрещенной социальной сети, который вызвал широкий общественный резонанс. Женщина заявила, что супруг Алеси записывает на нее компрометирующие видео и отправляет каким-то людям. Она назвала Георгия Петришина жестоким человекам и сообщила, что хочет защитить дочь от него. Поклонников модели взволновало это заявление, и они призвали ее спасти.

Мать Алеси Кафельниковой поведала, почему высказалась о Георгие Петришине


После этого Алеся опубликовала фото с супругом, написав, что она любит свою мать и беспокоится о ней. Петришин же дал комментарий нескольким СМИ, где намекнул на наличие у Марии проблем с ментальным здоровьем. Он признает, что у них с Алесей случаются ссоры, но ничего выходящего за рамки.
Мария тоже прокомментировала вызванную ей шумиху. Как оказалось, женщина не планировала делать никаких заявлений, вышло это случайно.

Мать Алеси Кафельниковой поведала, почему высказалась о Георгие Петришине


"Душа и неведомая сила просто сподвигла выставить эту заметку в свои соцсети как продолжение цикла дневника-размышления. Только потом я увидела, что там оказались некоторые детали, важные для моего дневника ощущений и чувств, но не совсем этичные для публичного поста. Но мироздание допустило это, и пусть так останется", - написала Мария.

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Ключевые слова: julianews, Алеся Кафельникова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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