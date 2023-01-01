Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в 2021 году. Рэпер всеми силами пытался сохранить семью, но его жена была неприступна. За восемь лет брака у супругов родилось четверо детей. По решению суда, большую часть времени, после расставания родителей они проводят с матерью.Бывший муж выплачивает Ким рекордные алименты - 200 тысяч долларов в месяц. Так что средств на нянь и других помощников у Кардашьян более чем хватает. Однако, материнство все равно дается ей нелегко. Ким призналась, что не всегда справляется с 9-летней Норт, 7-летним Сейнтом, 5-летней Чикаго и 4-летним Псалмом."Все говорят, что дни такие длинны, а годы — короткие. И это самое верное утверждение! Вы даже не представляете, что у меня творится по утрам. Мне нужно причесать одну дочь, обуть другого ребенка, а всем им одновременно нужна я. Это какое-то безумие. Это полнейший хаос, что-то абсолютно дикое!" - рассказала бывшая супруга рэпера.