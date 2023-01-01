Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей

Вчера, 19:18
Звезда призналась, что ей нелегко.

Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей
Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в 2021 году. Рэпер всеми силами пытался сохранить семью, но его жена была неприступна. За восемь лет брака у супругов родилось четверо детей. По решению суда, большую часть времени, после расставания родителей они проводят с матерью.

Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей


Бывший муж выплачивает Ким рекордные алименты - 200 тысяч долларов в месяц. Так что средств на нянь и других помощников у Кардашьян более чем хватает. Однако, материнство все равно дается ей нелегко. Ким призналась, что не всегда справляется с 9-летней Норт, 7-летним Сейнтом, 5-летней Чикаго и 4-летним Псалмом.

Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей


"Все говорят, что дни такие длинны, а годы — короткие. И это самое верное утверждение! Вы даже не представляете, что у меня творится по утрам. Мне нужно причесать одну дочь, обуть другого ребенка, а всем им одновременно нужна я. Это какое-то безумие. Это полнейший хаос, что-то абсолютно дикое!" - рассказала бывшая супруга рэпера.

← Джессика Альба отметила 15-летнюю годо... Виктория Боня ответила на критику сво... →

Ключевые слова: julianews, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ким Кардашьян эмоционально высказалась о совместной опеке детей с Канье Уэстом
Канье Уэст будет платить Ким Кардашьян алименты
Как Ким Кардашьян прокомментировала развод с Канье Уэстом
Как Ким Кардашьян прокомментировала развод с Канье Уэстом
Джулианна Мур и Натали Портман оставили поклонников в восторге от своих образов на Каннском фестивале Воплощение красоты и элегантности.
В Париже скончался внебрачный сын Алена Делона Кристиана Аарона Булонь называли непризнанным сыном легендарного актёра.
Виктория Боня ответила на критику своего появления на Каннском фестивале Виктория не смогла молчать.
Ким Кардашьян рассказала, как справляется с воспитанием четверых детей Звезда призналась, что ей нелегко.
Джессика Альба отметила 15-летнюю годовщину брака, показав фото с супругом 42-летняя актриса Джессика Альба отмечает семейный праздник. Её браку с мужем исполнилось 15 лет.
Мать Алеси Кафельниковой поведала, почему высказалась о Георгие Петришине Поклонники модели беспокоятся о ней.
19-летняя фигуристка Алёна Косторная объявила о помолвке Фигуристка Алена Косторная рассказала о том, что выходит замуж. Её избранником стал партнер по льду - Георгий Куницын.
Девушка Стаса Пьехи сообщила о расставании с певцом Певец Стас Пьеха не любит публично освещать подробности своей личной жизни.
"Не платит": Юлия Ефеменкова пожаловалась на Мондезира Юлия хотела сохранить хорошие отношения с бывшим возлюбленным.
Ксения Бородина жестко высмеяла бывшего мужа Курбана Омарова Телеведущая раскритиковала экс-супруга за публичность в Сети.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.