Ким Кардашьян заявила о лжи Канье Уэста

Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о своем расставании в 2021 году. Рэпер активно сопротивлялся разводу, но его жена оказалась непреклонной. Его эмоциональное состояние в то время оставляло желать лучшего, и Канье периодически удивлял публику своими высказываниям.Ким очень жаль, что ее мать оказалась замешана в ряде скандалов. Канье заявлял, что видео, компрометирующее Ким, появилось в сети с подачи Крис Дженнер. В эфире своего шоу бизнесвумен заявила, что с ее бывшим мужем сейчас много чего происходит, но она не комментирует его жизнь, так как все это оказывается в сети."Даже несмотря на полное безумие всего, что Канье говорит о нас, я никогда не комментирую, я никогда ничего о нем не публикую… Он придумал безумный рассказ, а мы молчим, слушая эту ложь. Он смотрит на меня свысока из-за моего видео, рассказывает об этом по всему городу, по всем СМИ. Спасибо, что напомнил людям об этом еще раз", - высказалась Кардашьян.