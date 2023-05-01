Муж Елены Блиновской пожаловался на финансовые трудности

По данным СМИ она скупала земельные участки, однотипные дома и даже целые улицы в Костромской и Ярославской областях.Но теперь супруг Елены рассказал, что их финансовое положение весьма затруднительно. Бизнесы, которые еще недавно действовали, тоже приостановили свою работу."Сейчас будем что-то придумывать. Понятно, что Елена себя не очень хорошо чувствует, она подавлена. Ну а я пока продолжаю работать, у меня есть несколько своих бизнес-проектов, надеюсь, что мы решим как-то возникшую проблему. Мои проекты направлены на импортозамещение, на продовольственную безопасность. Это социально-значимые и полезные вещи", - заявил Алексей.В этом году Елена не сможет отметить свой день рождения с прежним размахом, так как суд оставил ее под домашним арестом до 26-ого октября.