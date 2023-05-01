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Муж Елены Блиновской пожаловался на финансовые трудности

Сегодня, 09:47
Недавно в сети появилась информация, что у Елены Блиновской было арестовано имущество на сумму 64 миллиарда рублей.

Муж Елены Блиновской пожаловался на финансовые трудности
По данным СМИ она скупала земельные участки, однотипные дома и даже целые улицы в Костромской и Ярославской областях.
Но теперь супруг Елены рассказал, что их финансовое положение весьма затруднительно. Бизнесы, которые еще недавно действовали, тоже приостановили свою работу.

Муж Елены Блиновской пожаловался на финансовые трудности


"Сейчас будем что-то придумывать. Понятно, что Елена себя не очень хорошо чувствует, она подавлена. Ну а я пока продолжаю работать, у меня есть несколько своих бизнес-проектов, надеюсь, что мы решим как-то возникшую проблему. Мои проекты направлены на импортозамещение, на продовольственную безопасность. Это социально-значимые и полезные вещи", - заявил Алексей.

В этом году Елена не сможет отметить свой день рождения с прежним размахом, так как суд оставил ее под домашним арестом до 26-ого октября.

Муж Елены Блиновской пожаловался на финансовые трудности

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Ключевые слова: Елена Блиновская, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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