Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее гастрольному туру

В скором времени она планирует оправиться в большой гастрольный тур и хочет, чтобы к ней присоединилась Бритни Спирс по случаю 20-летия их совместного хита Me Against the Music.
Сама Бритни недавно заявила, что хочет вернуться на сцену и записать новый альбом. Так же она планирует записать песню к выходу своих мемуаров "Женщина во мне", который состоится уже в октябре.
Ну, а пока она занята бракоразводным процессом с Сэмом Асгари. Пока супругам удалось поделить только собак.
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, Бритни Спирс
, julianews
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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