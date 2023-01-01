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Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее гастрольному туру

Сегодня, 15:04
Мадонна только недавно закончила лечение после серьезной болезни, а уже вернулась к репетициям.

Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее гастрольному туру
В скором времени она планирует оправиться в большой гастрольный тур и хочет, чтобы к ней присоединилась Бритни Спирс по случаю 20-летия их совместного хита Me Against the Music.

Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее гастрольному туру


Сама Бритни недавно заявила, что хочет вернуться на сцену и записать новый альбом. Так же она планирует записать песню к выходу своих мемуаров "Женщина во мне", который состоится уже в октябре.

Ну, а пока она занята бракоразводным процессом с Сэмом Асгари. Пока супругам удалось поделить только собак.

Мадонна пригласила Бритни Спирс присоединиться к ее гастрольному туру

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Ключевые слова: Мадонна, Бритни Спирс, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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